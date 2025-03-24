Kocaeli’de yapılan eylemde 77 kişi gözaltına alındı 8 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde dün Kocaeli'de çok sayıda kişi gözaltına alındı. CHP'nin açıklamasının ardından yürümek isteyen bir grup Yeni Cuma Camiinin karşısında Cumhuriyet Bulvarı'nda durduruldu. Emniyet ve grup arasında devam eden görüşmelerde bir anlaşma çıkmadı. Polis üç kez TOMA'dan yaptığı anonsun ardından gruba müdahale etti.

8 KİŞİ BIRAKILDI

Müdahalenin ardından tekrar toplanan ve polise taş atan iş yerlerine saldıran grup slogan atmaya devam etti. Grubun dağılmaması üzerine emniyet ekipleri tekrar müdahale etti. Uzun süren müdahalenin ardından ara sokaklarda kovalamaca başladı. Müdahale ve kovalamacalarda ilk belirlemelere göre 77 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyetine Müdürlüğüne götürülen eylemcilerden 6'sının yaşı küçük çocuk, ikisi hasta olması nedeniyle serbest bırakıldı. Gözaltında kalan kişilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.