77 milyon insan YHT ile seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da açıklamalarda bulundu. Ulaşımda uluslararası entegrasyonun ekonomik kalkınmanın dinamosudur ve biz demiryolu yatırımlarını bu dinamonun en önemli güç kaynaklarından biri olarak gördüklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda Asya, Avrupa ve Orta Doğuyu birbirine bağlayacak bir kuşak, bir yol projesini ülkemiz açısından çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu projenin orta koridorunun bizim deyimimizle yeni İpek Yolu olması için ülke içinde doğu batı ve kuzey güney eksenindeki eksik ulaşım bağlantılarını tamamlayacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz" dedi.

MARMARAY ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞİYOR

Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun hayata geçmesini titizlikle ele aldıkları işlerin başında olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şöyle devam etti: "Son 21 yıl içerisinde inşa ettiğimiz Marmaray, Bakü, Tiflis, Kars demiryolu hattı ve Ankara merkezli Hızlı Tren hatlarımızda bu vizyonun ürünleridir. Bakü, Tiflis ve Kars hattı ile Türkiye'nin batıda başta Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Avusturya, Romanya Çekya, Slovakya, Sırbistan ve Fransa olmak üzere Avrupa'da birçok noktaya doğuda İran, Afganistan ve Pakistan'a Kuzeyde Rusya'ya, Asya'da Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Çin'e karşılıklı yük trenleri işletiyoruz. 2020 yılı başından itibaren de yük trenlerinin Asya ile Avrupa arasındaki geçişi bu iki kıtayı Deniz altından kesintisiz olarak bağlayan Marmaray üzerinden gerçekleştirilmeye başlandı" diye konuştu.

YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIK

Bakan Uraloğlu, "2003 yılında 1 milyon 715 bin ton olan uluslararası demiryolu yük taşımalarımız 2022 yılında 2003 yılına göre yüzde158 artışla 4 milyon 420 bin tona ulaşarak tüm zamanların en iyi değerlerini elde ettik. Zaten biz de demiryollarında yük ve yolcu taşımacılık oranlarının artmasını karayollarımızın üzerindeki yükün azalmasını planlıyoruz. 2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda karayollarındaki yüzde 72'lik yük taşımacılığının payını yüzde 57'ye düşürmeyi, demiryollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını yüzde 22'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Demiryollarının yolcu taşımacılığında yıllık ortalama 19,5 milyon olan yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demiryollarında yepyeni bir dönem başlattık. Az önce de bazılarından bahsettim uluslararası boyutta projeler hayata geçirerek ülkemizi ticari yük taşımacılığında lider konumuna taşındık."

BÖLGEDEKİ TİCARİ HACMİNİ BÜYÜTECEKTİR

"Mevcut konvansiyonel demiryolu hattımızı yeniden yapılmışçasına komple yeniledik" diyen Bakan Uraloğlu, "2003 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuza 2023 yılı itibarıyla 2 bin 250 kilometresi Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren olmak üzere yaklaşık 3bin kilometre ekledik. Demiryolu ağımızı 14 bin kilometreye yükselttik. Ülkemizin yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa'da 6, dünyada 8 hızlı tren işletmecisi yaptık. Ankara Merkezli Yüksek Hızlı Tren ağının oluşturulması hedefi kapsamında yaklaşık 3 bin 800 kilometrelik demiryolu hattında da yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ankara-İzmir Hızlı Tren hattımızda da sanayisi, turizm potansiyeli ve limanlarıyla ülkemizin 3 büyük şehri olan İzmir'i ve güzergahtaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar illerimizi Ankara'ya daha da yaklaştırarak bölgedeki ticari hacmini büyütecektir" dedi.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR SAĞLANACAKTIR

Ankara-İzmir Hızlı Tren projesi tamamlandığında mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafenin 624 kilometreye ineceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Ankara-İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecektir. 9 istasyon ile Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan 7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacaktır. Kütahya gibi çevre illerle olan etkileşimi de dikkate alındığında Yüksek Hızlı Tren hizmetinden faydalanan nüfus daha da artacaktır. Hızlı trenin sağladığı konfor ile birlikte seyahat süresinde gerek konvansiyonel tren gerekse de karayoluna göre önemli avantajlar sağlanacaktır. Yine Ankara-Afyon arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya Ankara Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya Ankara'dan Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecektir" diye konuştu.

2028'DE HİZMETE AÇMAYI HEDEFLİYORUZ

Ankara-İzmir hattımızın 116 kilometrelik kesimi mevcut İzmir, Ankara, Polatlı, Konya kesimi 508 kilometrelik kesim ise Polatlı, İzmir kesimidir. Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğu toplamda 620 kilometre 624 kilometre inmiş olacaktır. Polatlı'ya kadar olan hızlı tren hattından sonra başladığı 508 kilometrelik bir projeden bahsediyoruz. Bu hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13-3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşımacılığı öngörüyoruz. Proje kapsamında 40.7 kilometre uzunluğunda 49 adet tünel ve 21.2 km uzunluğunda 67 adet viyadük, 66 adet köprü inşa edeceğiz. Projenin altyapı işlerinde yüzde 58 oranında genel fiziki ilerleme 2028 yılına da gelmeden projeyi bitirerek hizmete açmaya hedefliyoruz" dedi.

KONFORLU VE GÜVENLİ

Ankara İzmir Hızlı Tren projesinin tamamlanmasıyla ilk etapta günlük karşılıklı 8 tren seferine göre yıllık zaman enerji ve bakım maliyetleri gibi kalemlerden yaklaşık 1.1 milyar TL tasarruf etmeyi öngördüklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Halkımızın yarım asır boyunca sürat demir yolu adı altında özlemle beklediği Yüksek Hızlı Tren hayalini dönüştürmekte Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti iktidarına nasip oldu. İnsanımız yüksek hızlı trenle yapılan seyahatin konfor ve bir o kadar da güvenine alıştı ki hatlar da artık bugüne kadar 77 milyon insanımız taşınmıştır."

Bakan Uraloğlu konuşmalarının ardından Sinanpaşa Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak Ankara - İzmir Hızlı Tren Hattı, Sinanpaşa Yarma ve Altyapı Platformu hakkında bilgi aldı.