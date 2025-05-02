77 Milyonluk MESEM vurgununda 6 bin 223 kişi, 206 kişiden şikayetçi

Milli eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 24 alanda 97 dalga hazırlanan Mesleki Eğitim Merkezi 8MESEM) üzerinden yapılan usulsüzlükle kamunun 77 milyon lira zarar uğratılması ile ilgili 206 sanıkla ilgili iddianame hazırlandı. Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından sanıklar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. 206 sanıktan 8'inin tutuklu olduğu davada sanıklar kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirmek ve yaymak, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak suçundan yargılanacaklar.

EN AZ 77 MİLYON ZARAR

MESEM davasında toplam 6 bin 223 kişinin şikayetçi oldu. Rekor şikayetçi sayısının olduğu davada sanıklar kişisel verilerin ele geçirilip hukuka aykırı olarak yaymak suçundan 2 ile 4 yıla kadar, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmaktan 1 ile 5 yıla, kamu kurumları üzerinden dolandırıcılık yapmaktan da 4 ile 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaları öngörülüyor. 206 sanığın devleti en az 77 milyon lira zarara uğrattığı öngörülüyor.

ŞİKAYETLER SONUCU ORTAYA ÇIKTI

MESEM yolsuzluğu Cimer ve çeşitli platformlarda öğrencilerin şikayetleri üzerine ortaya çıktı. Kocaeli'de büyük ses getiren olayın ardından Kocaeli dahil 41 ilde ayrı faaliyet gösteren işletmelerde öğrencilerin kayıtlı olduğu ancak mevzuatta olduğu gibi yetkili yerine okul müdürleri ve ilçe müdürlükleri ile protokol yapıldığı ortaya çıktı. İşletmelerde öğrencilere ait dosyaların bulunmadığı, mesai saatleri dışında öğrencilerin MESEM sistemine kayıt edildiği, öğrencilerin iş dosyalarının olmadığı, koordinatör öğretmenlerin görevlendirilmediği ortaya çıktı.

5 KLASÖRLÜK İDDİANAME

Bakanlık Müfettişlerince İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin MESEM idari tahkikata esas içinde Okul Müdürü, Müdür yardımcısı ile 9 Aracı danışman şirket sahibi, çalışını ve dernek başkanı olmak üzere 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu soruşturma başladı. Soruşturmada tüm kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgilerle 5 klasörden oluşun bir soruşturma dosyası hazırlandı. Şikayetçi olan 6 bin 223 kursiyerin tek tek ifadeleri alındı.

HİÇ KURS ALMAMIŞLAR

İddianamede, "Kursiyer müşteki ifadelerinden, kursiyerlerin; herhangi bir kurs almadığını konudan bilgilerinin olmadığını ya da kursun gerektiği yöntem ve usul dışında kurs aldığını beyan ederek bazı kursiyerlerin şikâyetçi olduğu, bazılarının ise şikâyetçi olmadığı, usta öğretilerin alınan ifadelerinden ise kurstan bilgisi olmadıkları gibi usta öğreticilik belgelerinin de olmadığı beyan etmiş, alınan ifade özetlerinden, kursiyerlerin ve usta öğreticilerin kimlik bilgilerinin kullanıldığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.