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Giriş Tarihi: 6.11.2024 22:03 Son Güncelleme: 6.11.2024 22:35

77 yaşındaki vatandaş derede ölü bulundu

Bolu’da 3 gündür yakınlarının haber alamadığı 77 yaşındaki Hüseyin Cahit Ayhan’ın cansız bedeni, ıspanak tarlasını sulamak isteyen bir çifti tarafından derede bulundu.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
77 yaşındaki vatandaş derede ölü bulundu

Pazartesi gününden bu yana Hüseyin Cahit Ayhan'dan (77) yakınları haber alamadı. Aramadık yer bırakmayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 3 gündür şehirde aranan Hüseyin Cahit Ayhan'dan acı haber şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Çayırköy köyünden geldi.

Köyde ıspanak tarlasını sulamak isteyen Mehmet Eyvazoğlu, dere kenarına sulama motorunu koydu. Dere içerisinde kıyafet olduğunu gören Eyvazoğlu, arkadaşıyla birlikte otların arasına uzun tahta parçasıyla baktı. Dere içerisinde gördükleri nesnenin ceset olduğunu anlayan çiftçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından dere içerisinden ceset çıkarıldı. Çıkarılan cesedin 3 gündür kayıp olan Hüseyin Cahit Ayhan'a ait olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Ayhan'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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77 yaşındaki vatandaş derede ölü bulundu
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