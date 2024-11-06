77 yaşındaki vatandaş derede ölü bulundu

Köyde ıspanak tarlasını sulamak isteyen Mehmet Eyvazoğlu, dere kenarına sulama motorunu koydu. Dere içerisinde kıyafet olduğunu gören Eyvazoğlu, arkadaşıyla birlikte otların arasına uzun tahta parçasıyla baktı. Dere içerisinde gördükleri nesnenin ceset olduğunu anlayan çiftçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından dere içerisinden ceset çıkarıldı. Çıkarılan cesedin 3 gündür kayıp olan Hüseyin Cahit Ayhan'a ait olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Ayhan'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.