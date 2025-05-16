8. Geleneksel Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği coşkuyla gerçekleştirildi

Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan katıldı. Şenliğe yaklaşık bin kişi iştirak ederken, gün boyunca yüz boyama atölyeleri, spor istasyonları, geleneksel oyunlar ve sahne gösterileri büyük ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Engelli bireylerin sosyal yaşamda daha fazla yer alması ve sporla buluşmaları bizler için çok kıymetli. Fatih Belediyesi'ni bu anlamlı organizasyondan ötürü tebrik ediyorum" dedi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ise, "Biz sizi sadece bir gün değil, her gün seviyoruz. Bugün burada hem eğleniyor hem de farkındalık oluşturuyoruz. Hep birlikte daha engelsiz bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle duygularını paylaştı.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da konuşmasında şunları kaydetti:

"Sizler bizim başımızın tacısınız. Hayatımızdaki gerçek engeller; sevgisizlik, merhametsizlik, anlayışsızlık ve bencilliktir. Biz, bu engelleri birlikte aşacağız. Bu tür etkinlikler sadece bir gün değil, her zaman yanınızda olduğumuzun göstergesidir."

Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı da toplumun tüm bireylerinin eşit şartlarda yaşam hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada gördüğümüz birliktelik ve enerji, hepimize umut veriyor" şeklinde konuştu.

Etkinlik boyunca çocuklar ve gençler; spor parkurlarında yarıştı, atölye çalışmalarında eğlendi, karate ve dans gösterileriyle alkış topladı. Aileler ise bu özel günü sevdikleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu anlamlı etkinlik, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı ve toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi amaçladı.