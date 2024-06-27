8 gündür haber alınamayan Muhammet için ekipler seferber oldu

19 Haziran Çarşamba günü Firuzköy Mahallesi'nde Muhannet El Muhammet, kardeşi ve arkadaşı E.S.(17) ile birlikte bir at çiftliğinde gece vakti buluştu.

Buluşmadan sonra Muhannet El Muhammet ve arkadaşı E.S., yasaklı madde içmek için at çiftliğinden ayrılarak yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki boş araziye gittiler. E.S., sabah uyandığında Muhammet'i yanında göremedi. Olayın ardından Muhammet'e ulaşamayan yakınları polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri Muhammet'in arkadaşının ifadesini aldı. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri ve arama kurtarma ekipleri, at çiftliği ve çevresinde arama çalışması başlattı.

8 gündür Muhammet'ten haber alamayan yakınlarının endişesi arttı. Polis ekipleri arama çalışmalarını genişletti. Muhammet'in düşmüş olabileceği Küçükçekmece Gölü çevresindeki su kanalında dalgıçlar tarafından arama gerçekleştirildi. Yapılan tüm aramalara rağmen henüz sonuç alınamadı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.