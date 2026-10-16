8 ilde 27 adrese eş zamanlı baskın: 1,2 milyarlık bahis soruşturmasında 18 şüpheli adliyede!

Kırıkkale merkezli 8 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. MASAK raporlarıyla 2021-2025 yılları arasında 1 milyar 219 milyon 242 bin liralık mali işlem hacmi tespit edilirken şüphelilerin taşınır ve taşınmaz malları ile banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarına el konuldu. Soruşturmada yasa dışı bahis ağının yönetimi, para trafiği ve üçüncü kişiler üzerinden açılan hesaplar mercek altına alındı.
8 İLDE 27 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri'nin de aralarında bulunduğu 8 ilde 27 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Hakkında işlem başlatılan 21 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.
TELEFON MESAJLARI SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ
Soruşturmanın, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/13270 sayılı dosyası kapsamında B.H. isimli şüphelinin cep telefonunun incelenmesiyle genişletildiği öğrenildi. Telefon kayıtlarında çok sayıda kişiyle yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin mesajlaşmalar tespit edildi. Bunun üzerine MASAK ve BTK raporları, HTS kayıtları, mali analizler ve dijital materyaller birlikte değerlendirildi.
1 MİLYAR 219 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Mali incelemelerde, şüphelilerin örgütsel hiyerarşi içerisinde iş bölümü ve süreklilik esasına göre hareket ettiklerine ilişkin delillere ulaşıldı. MASAK raporlarına göre, 2021-2025 yılları arasındaki toplam mali işlem hacmi 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş olarak belirlendi.
Şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerinin yanı sıra kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri ve suç gelirlerini kendileri ile aile bireyleri adına taşınır ve taşınmaz mallar edinerek aklamaya çalıştıkları değerlendirildi.
ÖRGÜTÜN YÖNETİMİ VE PARA TRAFİĞİ ÇÖZÜLDÜ
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre B.H.'nin yasa dışı bahis panelinin sahibi ve organizasyonun başındaki isim olduğu değerlendirildi. A.Z.G.'nin panel ortaklığı ve karar alma mekanizmasında yer aldığı, A.B.E.'nin ise bahis panelini yönettiği öne sürüldü.
A.T. ve İ.E.K.'nin mali işleyişi ve para transferlerini yürüttükleri, A.Ö. ve P.B.C.'nin de panel yönetiminin alt kademelerinde görev aldıkları değerlendirildi.
ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ÜZERİNDEN HESAPLAR AÇILDI
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre E.M., Ö.A., H.C.Y. ve B.U.'nun üçüncü kişiler adına vergi levhaları düzenlenmesini ve ticari hesaplar açılmasını sağladıkları, bu hesapların yasa dışı bahis sisteminde kullanıldığı iddia edildi.
E.N.B., S.B., M.İ.K., S.K., E.B. ve B.B.S.'nin ise organizasyonda kullanılmak üzere üçüncü kişilerden banka hesapları temin ettikleri değerlendirildi. N.G. baş harflerini taşıyan iki şüpheli ile M.C.Ö. ve M.B.'nin de teknik destek, mali destek ve banka hesabı temini yoluyla organizasyona dışarıdan yardım ettikleri öne sürüldü.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerinin korunması amacıyla şüphelilere ait taşınır ve taşınmaz mallar ile banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplara el koyma tedbirleri uygulandı. İşlemlerin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesi ve 5549 sayılı Kanun'un 19. maddesi kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.
Ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan M.B.'nin adli işlemlerinin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yürütüldüğü öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis oynanmasına aracılık etme, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarına ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkındaki adli sürecin devam ettiği öğrenildi.