8 ilde 27 adrese eş zamanlı baskın: 1,2 milyarlık bahis soruşturmasında 18 şüpheli adliyede!

ÖRGÜTÜN YÖNETİMİ VE PARA TRAFİĞİ ÇÖZÜLDÜ

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre B.H.'nin yasa dışı bahis panelinin sahibi ve organizasyonun başındaki isim olduğu değerlendirildi. A.Z.G.'nin panel ortaklığı ve karar alma mekanizmasında yer aldığı, A.B.E.'nin ise bahis panelini yönettiği öne sürüldü.

A.T. ve İ.E.K.'nin mali işleyişi ve para transferlerini yürüttükleri, A.Ö. ve P.B.C.'nin de panel yönetiminin alt kademelerinde görev aldıkları değerlendirildi.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ÜZERİNDEN HESAPLAR AÇILDI

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre E.M., Ö.A., H.C.Y. ve B.U.'nun üçüncü kişiler adına vergi levhaları düzenlenmesini ve ticari hesaplar açılmasını sağladıkları, bu hesapların yasa dışı bahis sisteminde kullanıldığı iddia edildi.

E.N.B., S.B., M.İ.K., S.K., E.B. ve B.B.S.'nin ise organizasyonda kullanılmak üzere üçüncü kişilerden banka hesapları temin ettikleri değerlendirildi. N.G. baş harflerini taşıyan iki şüpheli ile M.C.Ö. ve M.B.'nin de teknik destek, mali destek ve banka hesabı temini yoluyla organizasyona dışarıdan yardım ettikleri öne sürüldü.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerinin korunması amacıyla şüphelilere ait taşınır ve taşınmaz mallar ile banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplara el koyma tedbirleri uygulandı. İşlemlerin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesi ve 5549 sayılı Kanun'un 19. maddesi kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan M.B.'nin adli işlemlerinin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yürütüldüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis oynanmasına aracılık etme, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarına ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkındaki adli sürecin devam ettiği öğrenildi.