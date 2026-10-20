Haberler Yaşam Haberleri 8 ilde 'Daltonlar' operasyonu: 4’ü çocuk 10 şüpheli gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:44 Son Güncelleme: 20.10.2026 11:45

8 ilde 'Daltonlar' operasyonu: 4’ü çocuk 10 şüpheli gözaltına alındı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kamuoyunda “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütüne yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 4’ü çocuk olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
8 ilde ’Daltonlar’ operasyonu: 4’ü çocuk 10 şüpheli gözaltına alındı!
  • ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalar, 24 Ağustos'ta bir iş yeri sahibinin telefonla aranarak ve mesaj gönderilerek tehdit edilmesi üzerine başlatıldı. Soruşturma kapsamında 16 Eylül'de mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen 1 şüphelinin tutuklanmasına, adli süreçteki 1 çocuk hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

20 ŞÜPHELİ DAHA TESPİT EDİLDİ

Olayda iştiraki bulunan diğer şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü. Ele geçirilen delillerin incelenmesi sonucunda, suç örgütüyle bağlantısı bulunduğu değerlendirilen 20 şüpheli daha tespit edildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

20 Ekim'de 8 ayrı ilde şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
8 ilde 'Daltonlar' operasyonu: 4’ü çocuk 10 şüpheli gözaltına alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA