8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 25 şüpheli gözaltına alındı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 32 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uşak, Ankara, Hatay, İstanbul, Siirt, Antalya, İzmir ve Kocaeli'de belirlenen adreslerde gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

4 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 4 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Gelirlerin bağış adı altında aklanmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen bir dernek hakkında da yasal işlem başlatıldı.

5 MİLYAR 114 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Yasa dışı bahis gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 414 banka hesabının 33'ünde bulunan toplam 333 milyon 430 bin lira donduruldu. Diğer hesaplara yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 5 milyar 114 milyon 757 bin 833 liralık işlem hacmi tespit edildi.



Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör