8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde balonlar gökyüzüne bırakıldı

Mersin Erdemli Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi tarafından hayatın her anında kadın mottosuyla çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaları temsilen farklı meslek dallarında kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pankart açtı, gökyüzüne balonlar bıraktı.

Çalışmaların en büyük destekçisi ise Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara. Erdemli Belediyesi'nde çalışan kadınlarında dahil olduğunu çalışmada birlikte gökyüzüne balon bırakan Başkan Kara, "Bugün kadın mesai arkadaşlarımız ile birlikte eşitlik ve adaleti simgeleyen mor balonları gökyüzüne bıraktık. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Toplumun her kesiminden, farklı meslek dallarına temas eden Mersin Erdemli Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nin çalışması ise klipleştirildi.

Uzun yıllardır Mersin Erdemli Devlet Hastanesi'nde hemşirelik yapan Ceren Yüksel," Kadın, şifadır. Yorulmadan, bıkmadan hayat kurtarandır" diye konuştu.

İlçede öğretmenlik yapan Özlem Demir ise" Kadın gelecektir. Bilgisiyle nesiller yetiştiren, geleceğe ışık olandır" diye konuştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde koşulsuz sevgiye vurgu yapan Özlem Subaşı ise "Kadın, sevgidir. Koşulsuz büyüten, şefkatle sarılandır" diye konuştu. Öte yandan Belediye'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yönelik etkinlikleri devam edecek.