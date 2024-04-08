8 Nisan Güneş Tutulması gümbür gümbür geldi! Hayatı kökten değişecek olan 4 burç...

Günlük tutmak, geçişlerle uğraşırken önümüzdeki aylar için sağlam bir temel oluşturmamıza yardımcı olabilir. Geçmişten bir şeyleri ardınızdaki bırakmak ve yeni başlangıçların tohumlarını ekmek için en uygun zaman tam da bu tutulma olabilir.
Ayın 9'unda Ay Boğa burcuna giriyor ve bizi kalbimizin dinlemeye teşvik ediyor. Ayın 11'inde İkizler burcuna girmesiyle iletişimimiz güçlenirken, 10 Nisan Çarşamba gününe kadar Ay bu burçta kalacak.
Fakat güneş tutulmasının etkileri, özellikle Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarını kökten bir değişime yol aldırıyor. Peki diğer burçlar nasıl etkileniyor? İşte adım adım tutulma enerjisi…
KOÇ
Bu Güneş tutulması size parlamak ve özgürleşmek için gereken enerjiyi verecek olsa da , burcunuzdaki Merkür Gerilemesine dikkatli olmak gereliyor. size tartışacak bir şey vermesinin baskısını hissedebilirsiniz. Bu hafta ikili ilişkilere dikkat etmeyi sakın atlamayın. Başkalarını dinleyin, lider özelliklerinizi ortaya çıkarın ve bilgeliğinizi aktarın. Yapmanız gereken işler artmaya devam edecek ama önce anda olmaya çalışın ve acele etmeyin.
BOĞA
Bu tutulmada, kendinizi çok öfkeli, konulara çok sert bir açıdan bakarken görebilirsiniz. Fakat çok sert olmayın, sağlıklı dozda bir iyimserlikle hayatınıza biraz pozitiflik katmaya çalışın. Bu tutulma haritanızın en karanlık noktasında gerçekleşiyor. Bu nedenle sakin kalmanızda fayda var. Gelecek ay burcunuzda gerçekleşecek Yeni Ay'a hazırlanırken hayallerinizi, duygularınızı ve nasıl ilerleyebileceğinizi günlük tutabilirsiniz.
İKİZLER
Tutulma sezonu sizin için bazı alanlarda büyük bir sarsılmaya yol açabilir. Satürn sizi hareketleriniz konusunda daha sistemli olmaya zorluyor, nerede daha disiplinli olmanız gerektiğini görmeye çalışmanız gerekebilir. Ayrıca Merkür artık geri gidiyor, bu nedenle başkalarıyla iletişiminizi iki kez kontrol etmeyi ve yapmanız gereken değişikliklerin daha fazla farkında olmayı öğrenin.
YENGEÇ
Bu tutulma sırasında kendiniz hakkında çok şey öğrenebilirsiniz ve ilişkilerinizdeki değişimleri görmek de mümkün. Aynı zamanda daha fazla inisiyatif ve kontrol sahibi olduğunuz bir döneme de girebilirsiniz. Hiçbir şetin sizi durduramayacağı bir enerjiye yükselebilirsiniz ve bu hafta, elde ettiğiniz başarıyla gözlerinizi açabilirsiniz. Öncü burç olarak başarılı dönemlerinizin ufukta olduğunu hissedebilirsiniz.
ASLAN
Koç burcundaki Güneş ve Ay burcunuzla üçgen açı yapacak ve size uzun süredir hayalini kurduğunuz enerjinin çoğunu verecek. Tutulma mevsimi size gittiğiniz yönü nasıl daha iyi anlayacağınızı öğretmiş olabilir. Yaşamınızın devamının bir parçası olarak bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz.
BAŞAK
Bu geçiş sırasında direncinizi bulan ve kendinizi yeni gözlerle gören birine dönüşebilirsiniz. Uzmanlığınız ve bilginiz sınanabilir, ama bunun sonucunda bulunduğunuz alanda harikalar yaratabilirsiniz. Aynı zamanda bu süre zarfında kendinizi daha tutkulu hissedebilirsiniz ve bu enerjiyi öfkelenmeyeceğiniz bir şekilde kanalize etmelisiniz. Sevdiğiniz ve sürecinize güvendiğiniz biriyle sorunları konuşmayı deneyebilirsiniz.
TERAZİ
Burcunuzdaki tutulma sırasında ortaya çıkan yolda yürürken kendinizi bir "rüyada" gibi hissedebilirsiniz. Koç enerjisi adeta büyüleyici bir enerjiye sahiptir ve karşıt konumda olduğunuz için üstünlük sizdedir, dolayısıyla sabrı nasıl uygulayacağınızı bilirsiniz. Bu esnada gözlemlerinize ve sezgilerinize güvenebilirsiniz. Mart ayından bu yana üzerinde çalışılan temaları, konuları ve hikayeyi gözlemleyin.
AKREP
Bu tutulma döngüsünde, önemli bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Hatta geçen yıl yaşamınızda oluşan bazı eksik parçalarını tamamlayabilirsiniz. Bu enerji, geride kalmış, fakat tamamlanmamış konulara müdahale etmenizi sağlayabilir. Bu geçiş sırasında romantizmin ne kadar çekici gelebileceğini fark edebilirsiniz. Mevcut veya potansiyel olarak duygusal olarak bağ kurduğunuz kişiyi yeni gözlerle görebilirsiniz.
YAY
Bir ateş burcu olarak bu dönemde ayrıntılara bakmak ve değişiklik yapmaya açık olmak zorunludur. Üstlerinizin yapıcı eleştirilerini kabul etmeyi öğrenin ve bundan rahatsız olmayın. Koç burcundaki Güneş tutulması, evinize ve kariyerinize nasıl denge getireceğinizi düşünmenizi sağlayacak. Sınırlarınıza saygı duymanız ve kendinize karşı ne zaman daha sevgi dolu ve sabırlı olmanız gerektiğini bilmeniz önemli olacaktır.
OĞLAK
Bu geçişlerle kendiniz, kökleriniz ve geçmişiniz hakkında pek çok şeyi ortaya çıkarıyorsunuz. Bu dersler sayesinde kendinize olan güveninizi de artırıyorsunuz. Artık sahip olduğunuz bilgilerin, hissettiğiniz gurur nedeniyle yaratıcı sürecinizi nasıl körüklediğini ve ilham verdiğini göreceksiniz. Artık projelerinizi veya yaratıcı çabalarınızı diğer aile üyeleriyle, ortaklarla veya arkadaşlarınızla paylaşma konusunda kendinizi çok daha güçlü hissedebilirsiniz.
KOVA
Korkularınızı veya kendinize dair şüphelerinizi serbest bırakmak bu haftaki geçişlerin temel bir parçası olacak. Artık Satürn geçişinizden gelen mesajları yansıtan mesajlar alıyorsunuz. Yine de deneyimle birlikte büyümenin de gelmesi sayesinde ve dönüşmeye hazırsınız. Bırakmaktan korkmayın; mutlu olmak ve geçmişinize bağlı hissetmemek için buradasınız.
BALIK
Artık enerji, özellikle burcunuzdaki Mars'ın size başarılı olma tutkusunu ve dürtüsünü vermesiyle, kendinizi oldukça kontrol altında hissetmenizi sağlayabilir. Ancak Mars'ın ilişki evinize karşı çıkması, bazı eğlence ve sürprizleri yansıtmasıyla aşk da sizin için ufukta olabilir. İyileşme ve ilişkilerinizi bir sonraki seviyeye nasıl taşıyabileceğinizi görme zamanı.