8 Nisan Güneş Tutulması gümbür gümbür geldi! Hayatı kökten değişecek olan 4 burç...

KOÇ

Bu Güneş tutulması size parlamak ve özgürleşmek için gereken enerjiyi verecek olsa da , burcunuzdaki Merkür Gerilemesine dikkatli olmak gereliyor. size tartışacak bir şey vermesinin baskısını hissedebilirsiniz. Bu hafta ikili ilişkilere dikkat etmeyi sakın atlamayın. Başkalarını dinleyin, lider özelliklerinizi ortaya çıkarın ve bilgeliğinizi aktarın. Yapmanız gereken işler artmaya devam edecek ama önce anda olmaya çalışın ve acele etmeyin.

BOĞA

Bu tutulmada, kendinizi çok öfkeli, konulara çok sert bir açıdan bakarken görebilirsiniz. Fakat çok sert olmayın, sağlıklı dozda bir iyimserlikle hayatınıza biraz pozitiflik katmaya çalışın. Bu tutulma haritanızın en karanlık noktasında gerçekleşiyor. Bu nedenle sakin kalmanızda fayda var. Gelecek ay burcunuzda gerçekleşecek Yeni Ay'a hazırlanırken hayallerinizi, duygularınızı ve nasıl ilerleyebileceğinizi günlük tutabilirsiniz.