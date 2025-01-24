8 projeye 40 milyon TL destek sağlanacak

Erzincan, Erzurum ve Bayburt'ta uygulanacak program çerçevesinde toplam yatırım tutarı 50 milyon TL olan 8 projeye KUDAKA tarafından yaklaşık 40 milyon TL destek sağlanacak. Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen "SOGEP Anadoludakiler Programı" ile 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

İllerdeki yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amaçlarını önceleyen program kapsamında bölgeden 8 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

Yatırım tutarı yaklaşık 50 milyon TL olan 8 projeye KUDAKA tarafından yaklaşık 40 milyon TL destek sağlanacaktır. Projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte bölgede 147'si kadın olmak üzere toplam 168 kişinin istihdam edilmesi öngörülmekte. Desteklerden Erzincan'da Üzümlü Belediyesi Yöresel Ürün Pazarı Üzümlü Belediye Başkanlığı SOGEP Anadoludakiler ile Hünerli Ellerden Tescilli Lezzetler S.S. Erzincan Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi SOGEP Anadoludakiler projeleri faydalanacak.