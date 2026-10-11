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Giriş Tarihi: 11.10.2026 12:17

8. sınıf öğrencisi Muhammet Arda kaza kurbanı oldu

Antalya’da ticari aracın çarptığı ortaokul 8. sınıf öğrencisi Muhammet Arda Metin (13) hayatını kaybetti.

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
8. sınıf öğrencisi Muhammet Arda kaza kurbanı oldu
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Kepez ilçesi Gülgün Nihat Ömür Ortaokulu son sınıf öğrencisi Muhammet Arda'ya 6 Ekim Salı günü Gündoğdu Mahallesi'nde 19;40 sularında ticari araç çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ağır darbe alan Muhammet Arda olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Muhammet Arda Metin yapılan müdahalelere rağmen 10 Ekim tarihinde hayatını kaybetti. Acı haberin ardından ailesi, sınıf arkadaşları, öğretmenleri, yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Çevresinde arkadaşlarına yardımseverliği ile bilinen Muhammet Arda Metin Antalya'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

#ŞEHİR HASTANESİ #KEPEZ #ANTALYA #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ
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8. sınıf öğrencisi Muhammet Arda kaza kurbanı oldu
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