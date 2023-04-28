8 terör örgütü mensubunu sınır hattında yakayı ele verdi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Hudut birlikleri terör örgütlerine göz açtırmıyor. Ekipler tarafından son iki hafta içerisinde terörle mücadele ile emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetler çerçevesinde yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 kişi yakalandı.

1. Derece askeri yasak bölgede yakalanan şahıslar hakkında yapılan incelemeler neticesinde 7'nin FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi, 1'nin PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi olduğu belirlendi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerince öte yandan son iki haftalık süre içerisinde yapılan denetimler kapsamında UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 15'i yabancı uyruklu (40) şahıs ile askeri suçlardan aranan (67) şahıs olmak üzere toplamda (107) şahıs yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Hudut Kartalları emniyet ve asayişin sağlanması ve terörle mücadeleye yönelik çalışmalara kararlı bir şekilde aralıksız sürdürmeye devam ediyor.