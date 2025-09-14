Haberler Yaşam Haberleri 8 yaşında kansere yenik düştü
Mardin Kızıltepe ilçesinde 8 Yaşındaki Mehmet Ali Erkek'in kanser hastalığına yenik düşerek çocuk yaşında hayata veda etmesi sevenlerini yasa boğdu.

Kızıltepe ilçesi kırsal Yolüstü Mahallesinde ikamet eden Rıdvan Erkek'in 4 çocuğundan biri olan en büyük çocuğu 8 Yaşındaki Mehmet Ali Erkek, küçük yaşta yakalandığı Akciğer kanseri hastalığından vefat etti.

2.Sınıf öğrencisi talihsiz çocuk yaklaşık 5 aydır Diyarbakır da Akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede dün hayata gözlerini yumdu. 8 yaşında vefat eden Mehmet Ali Erkek'in ölümü Ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Yolüstü köy mezarlığında gözyaşları ve ağıtlar arasında toprağa verilen Mehmet Ali Erkek için köyde taziye kuruldu.

