8 yaşında kansere yenik düştü

Kızıltepe ilçesi kırsal Yolüstü Mahallesinde ikamet eden Rıdvan Erkek'in 4 çocuğundan biri olan en büyük çocuğu 8 Yaşındaki Mehmet Ali Erkek, küçük yaşta yakalandığı Akciğer kanseri hastalığından vefat etti.

2.Sınıf öğrencisi talihsiz çocuk yaklaşık 5 aydır Diyarbakır da Akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede dün hayata gözlerini yumdu. 8 yaşında vefat eden Mehmet Ali Erkek'in ölümü Ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Yolüstü köy mezarlığında gözyaşları ve ağıtlar arasında toprağa verilen Mehmet Ali Erkek için köyde taziye kuruldu.