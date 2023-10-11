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Giriş Tarihi: 11.10.2023 14:23 Son Güncelleme: 11.10.2023 14:42

8 yaşındaki çocuğu tabancayla vuran şüpheli yakalandı

Adana'da şikayetini geri çekmediği için husumetlisinin 8 yaşındaki oğlu M.K.’yi tabancayla kasığından vuran şüpheli Ahmet Yüksel (23) polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
8 yaşındaki çocuğu tabancayla vuran şüpheli yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde lastikçilik yapan 5 çocuk babası A.K., 2 yıl önce husumetli oldukları aileden Y.Y. tarafından tabancayla bacağından vurulup yaralandı. A.K.'nin şikâyetçi olması üzerine Y.Y. tutuklandı.

İddiaya göre, şikâyetini geri çekmesi için A.K. ve eşine baskı yapan Y.Y.'nin ailesi ölüm tehdidinde bulundu. 7 Ekim'de motosikletli 2 kişi tarafından ailenin evine yönelik silahlı saldırıda A.K.'nin 5 çocuğundan biri olan M.K., kasığından yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K.'nin tedavisi sürüyor.

Cinayet masası ekipleri olayı aydınlatmak için harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda küçük çocuğu yaralayan kişinin Ahmet Yüksel olduğu tespit edildi. Ekipler şüpheliyi suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Şüphelinin ifadesinde aralarında husumet olduğu, olaydan önce de kavga ettiklerini, rastgele açılan ateş sonucu çocuğun arada kaldığı için yaralandığını söylediği öğrenildi. Ahmet Yüksel adliyeye sevk edildi.

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8 yaşındaki çocuğu tabancayla vuran şüpheli yakalandı
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