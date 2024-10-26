8 yaşındaki çocuk kaza kurbanı: Merve eve ulaşamadı

Şahinbey ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, ilkokul 3. sınıf öğrencisi Merve Kocu'ya, okul çıkışında yolun karşısına geçtiği sırada, sürücüsünün adı öğrenilemeyen taksi çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız kurtarılamadı. Kocu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki işlemlerinin defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Taksinin sürücüsü gözaltına alındı.