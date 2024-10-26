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Giriş Tarihi: 26.10.2024 13:54 Son Güncelleme: 26.10.2024 14:01

8 yaşındaki çocuk kaza kurbanı: Merve eve ulaşamadı

Gaziantep'te okul çıkışı eve giderken, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki kız çocuğu ticari taksinin çarpması sonucu  hayatını kaybetti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
8 yaşındaki çocuk kaza kurbanı: Merve eve ulaşamadı

Şahinbey ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, ilkokul 3. sınıf öğrencisi Merve Kocu'ya, okul çıkışında yolun karşısına geçtiği sırada, sürücüsünün adı öğrenilemeyen taksi çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız kurtarılamadı. Kocu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki işlemlerinin defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Taksinin sürücüsü gözaltına alındı.

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8 yaşındaki çocuk kaza kurbanı: Merve eve ulaşamadı
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