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Giriş Tarihi: 21.9.2024 22:21 Son Güncelleme: 21.9.2024 22:32

8 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kendini vurdu

Siirt’in Pervari ilçesinde, 8 yaşındaki Tayyar Aygün tüfekle oynarken kendini vurması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
8 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kendini vurdu

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Çobanören köyünde, av tüfeği ile oynarken 8 yaşındaki Tayyar Aygün kendini vurdu. Yakınlarının 112'ye durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında yapılan kontrollerde küçük çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Aygün'ün cansız bedeni ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan otopsiden sonra Tayyar Aygün, köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Küçük çocuğun ailesi sinir krizleri geçirirken, Pervari Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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8 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kendini vurdu
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