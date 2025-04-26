8 yıldır kaçan FETÖ’cu saklandığı yerde yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda; FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü üyesi olan ve 2017 yılından itibaren firar durumunda olan bir FETÖ üyesinin Nurdağı ilçesinde saklandığı belirlenince operasyon düzenlendi.

JASAT timlerinin katıldığı baskında saklandığı yerde kıskıvrak yakalanan T.Ö.A. isimli şüphelinin 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilirken adli mercilere sevk edilen T.Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.