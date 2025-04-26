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Giriş Tarihi: 26.4.2025 10:36 Son Güncelleme: 26.4.2025 10:39

8 yıldır kaçan FETÖ'cu saklandığı yerde yakalandı

Gaziantep'te 8 yıldır aranan ve 6.5 yıl hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi saklandığı yere yapılan baskınla yakalandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
8 yıldır kaçan FETÖ’cu saklandığı yerde yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda; FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü üyesi olan ve 2017 yılından itibaren firar durumunda olan bir FETÖ üyesinin Nurdağı ilçesinde saklandığı belirlenince operasyon düzenlendi.

JASAT timlerinin katıldığı baskında saklandığı yerde kıskıvrak yakalanan T.Ö.A. isimli şüphelinin 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilirken adli mercilere sevk edilen T.Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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8 yıldır kaçan FETÖ'cu saklandığı yerde yakalandı
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