800 kilo uyuşturucuyla yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Şişli, Sarıyer, Beylikdüzü, Güngören ve Bayrampaşa İlçeleri'nde seri operasyonlar düzenledi. 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 696 kilo 650 gram sıvı Metamfetamin maddesi, 67 kilo 700 gram Metamfetamin maddesi, 44 kilo 500 gram Skunk maddesi, bir milyon 572 bin uyuşturucu hap ve 595 kilo 550 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticaret Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Üç şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi. Sergiye Narkotik yeleğiyle katılan ve uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı veren İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, seri operasyonlarda ele geçirilen suç unsurlarını inceledi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdurrahman Soğuksu ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mevlüt Karaaytu'dan operasyonlarla ilgili detaylı bilgiler aldı. İstanbul Emniyeti Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdür Vekili Uğur Demir de İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu.