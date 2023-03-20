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Giriş Tarihi: 20.3.2023 18:34 Son Güncelleme: 20.3.2023 19:05

80'ler dizisinde rol alan oyuncu Özlem Balcı milletvekili aday adayı oldu

Fethiyeli dizi oyuncusu Özlem Balcı, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) 28. Dönem Muğla milletvekilliği aday adayı oldu

Erdoğan CANKUŞ
80’ler dizisinde rol alan oyuncu Özlem Balcı milletvekili aday adayı oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden oyuncu Özlem Balcı birlikte çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem milletvekilliği genel seçimde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Muğla milletvekilliği aday adaylığı müracatımı yaptım."ifadelerini kullandı.

Seksenler dizisinde rol alan ayrıca Reis, Ateşin düştüğü yer ve Merdiven Baba isimli filmlerde oynayan Fethiyeli oyuncu Özlem Balcı geçtiğimiz günlerde MHP Muğla İl başkanlığı'nda üyelik kaydı yaptırmıştı. Oyuncu Özlem Balcı 28.Dönem Milletvekilliği genel seçiminde Muğla milletvekili aday adayı olmak için MHP Genel Merkezi'nde müracat'ta bulundu.

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80'ler dizisinde rol alan oyuncu Özlem Balcı milletvekili aday adayı oldu
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