81 ilde dev operasyon: Suçlular tek tek yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Halkımızın huzurunu kaçırmak isteyen suçlulara göz açtırmıyoruz. Çemberi daraltıyoruz ve hiçbir suçlunun kaçmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi. Bakan Yerlikaya, halkın güvenliğinin her şeyin önünde geldiğini vurguladı.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN DAĞILIMI

ÇEMBER-24 operasyonları çerçevesinde yakalanan 4.244 şüphelinin suç türlerine göre dağılımı şu şekilde; "0-5 yıl süresince aranmakta olan 4.158 şüpheli, 5-10 yıl süresince aranmakta olan 31 şüpheli, 10 yıl ve üzeri süresince aranmakta olan 55 şüpheli" yakalandı.

Yakalanan şahısların işlediği suçlar şöyle sıralandı: "689 hırsızlık, 374 dolandırıcılık, 151 yağma, 62 kasten öldürme, 125 cinsel suçlar, 717 narkotik suçlar, 73 terör suçları, 474 kaçakçılık ve organize suçlar, 216 siber suçlar, 1.363 diğer suçlar."

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları başarıyla tamamlayan kahraman polislere, jandarmaya ve diğer güvenlik birimlerine teşekkür etti. Yakalanan suçlularla birlikte suç oranlarının düşüş gösterdiği ve halkın daha güvenli bir ortamda yaşayacağı ifade edildi.