81 ilde sahte alkollü içki operasyonu! 169 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 81 ilde polis tarafından alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 119 bin 564 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 792 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 48 bin 425 litre etil alkol, 874 adet alkol aroması ele geçirildi. 12 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. 169 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

SON 1 AY İÇERİSİNDE DÜZENLENEN OPERASYONLAR

81 ilde "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine" yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarda, 151 bin 800 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 91 bin 100 litre etil alkol ile 10 bin 448 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi. 29 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre edildi. 528 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

"OPERASYONLARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz Gereğini Yaparız" dedi.