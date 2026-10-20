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Giriş Tarihi: 20.10.2026 21:52

81 ile Drone Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi’nde ilk adım atılıyor!

SAHA İstanbul, 81 ile Drone Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi'nin ilk adımını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Türkiye'nin 7 bölgesinde, 7 farklı şehirde FPV dron teknolojileri alanında yeni eğitmenler yetiştirmeyi hedefleyen programımızın başvuruları başladı.” İfadelerine yer verildi.

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AA
81 ile Drone Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi’nde ilk adım atılıyor!
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Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, projeye ilişkin bilgi verildi. 81 ile Drone Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi'nin ilk adımının hayata geçirildiği bildirilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:


"SAHA İstanbul, T3 Vakfı, TÜBİTAK ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü paydaşlığıyla FPV Akademi 'Eğitmen Eğitimi' başlıyor. Türkiye'nin 7 bölgesinde, 7 farklı şehirde FPV dron teknolojileri alanında yeni eğitmenler yetiştirmeyi hedefleyen programımızın başvuruları başladı. Milli Teknoloji Atölyelerinde gerçekleştirilecek eğitimlerde katılımcılar, teorik eğitimden simülasyona, montajdan uygulamalı uçuşlara uzanan kapsamlı bir eğitim sürecine dahil olacak."

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Erzurum ve Gaziantep'te yürütülecek eğitimler için başvurular 1 Kasım'da sona erecek. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da SAHA İstanbul'un paylaşımını alıntılayarak, şunları kaydetti: "Söz verdiğimiz gibi… SAHA EXPO'dan elde ettiğimiz gelirin tamamını, 81 ilimizde hayata geçirilecek Drone Eğitim ve Üretim Merkezleri'ne bağışlıyoruz. SAHA İstanbul, T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK ve paydaşlarımızın koordinasyonuyla ilk adımı atıyoruz. 7 bölgemizde geleceğin mimarı olacak eğitmenlerimizi yetiştirmeye başlıyoruz. Hayırlı olsun!"

#İSTANBUL #SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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