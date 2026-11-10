81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Astroloji ile yapay zekanın buluştuğu ilginç bir proje, dijital dünyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Bir yapay zeka aracından, Türkiye'deki 81 ilin tarihi, demografik yapısı, yaşam tarzı ve insanlarının genel karakteristik özelliklerini baz alarak şehirlere burç ataması istendi. Ortaya çıkan "Türkiye Burç Haritası", şehirlerin bilinen kimlikleriyle inanılmaz bir uyum sergileyerek görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.
Adana: Başak
Afyonkarahisar: Boğa
Ağrı: Oğlak
Amasya: Terazi
Ankara: Oğlak
Antalya: Yay
Artvin: Kova
Aydın: Terazi
Balıkesir: Boğa
Bilecik: Yengeç
Bingöl: Yengeç
Bitlis: Akrep
Bolu: Koç
Burdur: Koç
Bursa: Boğa
Çanakkale: Koç
Çankırı: Başak
Çorum: Boğa
Denizli: Başak
Diyarbakır: Akrep
Edirne: Terazi
Elazığ: Aslan
Erzincan: Kova
Erzurum: Oğlak
Eskişehir: Kova
Gaziantep: Koç
Giresun: Balık
Gümüşhane: Akrep
Hakkari: Akrep
Hatay: Yengeç
Isparta: Terazi
Mersin: İkizler
İstanbul: İkizler
İzmir: Aslan
Kars: Akrep
Kastamonu: Yengeç
Kayseri: Aslan
Kırklareli: Terazi
Kırşehir: Yay
Kocaeli: Başak
Konya: Başak
Kütahya: Kova
Malatya: Boğa
Manisa: Boğa
Kahramanmaraş: Aslan
Mardin: Akrep
Muğla: Yay
Muş: Akrep
Nevşehir: Yay
Niğde: Başak
Ordu: Balık
Rize: Balık
Sakarya: Başak
Samsun: Aslan
Siirt: Akrep
Sinop: Balık
Sivas: Oğlak
Tekirdağ: İkizler
Tokat: Yengeç
Trabzon: Koç
Tunceli: Balık
Şanlıurfa: Yengeç
Uşak: Boğa
Van: Yay
Yozgat: Boğa
Zonguldak: Balık
Aksaray: Yay
Bayburt: Oğlak
Karaman: Başak
Kırıkkale: Koç
Batman: İkizler
Şırnak: Akrep
Bartın: Başak
Ardahan: Akrep
Iğdır: Boğa
Yalova: Terazi
Karabük: Başak
Kilis: Yengeç
Osmaniye: Yengeç