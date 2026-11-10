81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Astroloji ile yapay zekanın buluştuğu ilginç bir proje, dijital dünyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Bir yapay zeka aracından, Türkiye'deki 81 ilin tarihi, demografik yapısı, yaşam tarzı ve insanlarının genel karakteristik özelliklerini baz alarak şehirlere burç ataması istendi. Ortaya çıkan "Türkiye Burç Haritası", şehirlerin bilinen kimlikleriyle inanılmaz bir uyum sergileyerek görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.