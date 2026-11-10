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Giriş Tarihi: 10.11.2026 13:39

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Yapay zeka teknolojisi bu kez astroloji tutkunları için kolları sıvadı ve ortaya sosyal medyada viral olan eğlenceli bir Türkiye haritası çıktı. 81 ilin karakteristik özelliklerini, iklimini ve kültürel dokusunu analiz eden yapay zeka, her şehre bir burç atadı. Disiplinli Ankara'nın Oğlak, yerinde duramayan İstanbul'un İkizler seçildiği haritada sizin memleketiniz hangi burç? İşte yapay zekaya göre il il Türkiye'nin burç haritası...

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81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?
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Astroloji ile yapay zekanın buluştuğu ilginç bir proje, dijital dünyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Bir yapay zeka aracından, Türkiye'deki 81 ilin tarihi, demografik yapısı, yaşam tarzı ve insanlarının genel karakteristik özelliklerini baz alarak şehirlere burç ataması istendi. Ortaya çıkan "Türkiye Burç Haritası", şehirlerin bilinen kimlikleriyle inanılmaz bir uyum sergileyerek görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Adana: Başak

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Adıyaman: Yengeç

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Afyonkarahisar: Boğa

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Ağrı: Oğlak

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Amasya: Terazi

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Ankara: Oğlak

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Antalya: Yay

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Artvin: Kova

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Aydın: Terazi

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Balıkesir: Boğa

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Bilecik: Yengeç

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Bingöl: Yengeç

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Bitlis: Akrep

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Bolu: Koç

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Burdur: Koç

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Bursa: Boğa

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Çanakkale: Koç

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Çankırı: Başak

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Çorum: Boğa

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Denizli: Başak

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Diyarbakır: Akrep

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Edirne: Terazi

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Elazığ: Aslan

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Erzincan: Kova

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Erzurum: Oğlak

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Eskişehir: Kova

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Gaziantep: Koç

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Giresun: Balık

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Gümüşhane: Akrep

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Hakkari: Akrep

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Hatay: Yengeç

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Isparta: Terazi

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Mersin: İkizler

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

İstanbul: İkizler

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

İzmir: Aslan

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Kars: Akrep

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Kastamonu: Yengeç

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Kayseri: Aslan

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Kırklareli: Terazi

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Kırşehir: Yay

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Kocaeli: Başak

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Konya: Başak

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Kütahya: Kova

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Malatya: Boğa

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Manisa: Boğa

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Kahramanmaraş: Aslan

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Mardin: Akrep

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Muğla: Yay

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Muş: Akrep

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Nevşehir: Yay

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Niğde: Başak

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Ordu: Balık

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Rize: Balık

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Sakarya: Başak

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Samsun: Aslan

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Siirt: Akrep

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Sinop: Balık

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Sivas: Oğlak

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Tekirdağ: İkizler

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Tokat: Yengeç

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Trabzon: Koç

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Tunceli: Balık

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Şanlıurfa: Yengeç

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Uşak: Boğa

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Van: Yay

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Yozgat: Boğa

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Zonguldak: Balık

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Aksaray: Yay

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Bayburt: Oğlak

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Karaman: Başak

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Kırıkkale: Koç

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Batman: İkizler

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Şırnak: Akrep

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Bartın: Başak

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Ardahan: Akrep

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Iğdır: Boğa

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Yalova: Terazi

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Karabük: Başak

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Kilis: Yengeç

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Osmaniye: Yengeç

81 ilin burç haritası: Yapay zekaya göre illerin burçları olsaydı ne olurdu?

Düzce: Balık

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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