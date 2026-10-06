81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Türkiye'de hangi şehirde ne yemek yenir?

Bir şehre gidildiğinde ne yenileceği çoğu zaman o bölgenin mutfak kültürüne göre şekilleniyor. Her ilin kendine özgü tarifi, kullanılan malzemeleri ve yıllardır sürdürülen pişirme geleneği bulunuyor. İşte Türkiye'nin 81 ilinde öne çıkan, adı duyulduğunda doğrudan o şehri hatırlatan yöresel yemekler...
İstanbul — Islak hamburger
Kırklareli — Hardaliye
Tekirdağ — Tekirdağ köftesi
Kocaeli — Pişmaniye
Sakarya — Islama köfte
Bursa — İskender kebap
Balıkesir — Höşmerim
Çanakkale — Peynir helvası
Yalova — Yalova sütlüsü
İzmir — Boyoz
Aydın — Çöp şiş
Muğla — Çökertme kebabı
Denizli — Denizli kebabı
Manisa — Manisa kebabı
Uşak — Tarhana çorbası
Kütahya — Cimcik
Afyonkarahisar — Sucuk
Adana — Adana kebap
Mersin — Tantuni
Antalya — Piyaz
Hatay — Künefe
Isparta — Kabune pilavı
Burdur — Burdur şiş
Osmaniye — Yer fıstığı ezmesi
Kahramanmaraş — Maraş dondurması
Ankara — Ankara tava
Konya — Etli ekmek
Kayseri — Mantı
Eskişehir — Çibörek
Sivas — Sivas köftesi
Yozgat — Testi kebabı
Aksaray — Aksaray tava
Kırşehir — Çullama
Kırıkkale — Keskin tava
Nevşehir — Testi kebabı
Niğde — Niğde tava
Çankırı — Yaren güveci
Karaman — Calla
Trabzon — Akçaabat köfte
Rize — Muhlama
Artvin — Laz böreği
Ordu — Pancar çorbası
Giresun — Karalahana dolması
Samsun — Bafra pidesi
Sinop — Sinop mantısı
Amasya — Keşkek
Tokat — Tokat kebabı
Zonguldak — Tirit
Bartın — Pumpum çorbası
Karabük — Safranlı zerde
Düzce — Melengücceği tatlısı
Bolu — Mengen pilavı
Bayburt — Lor dolması
Gümüşhane — Pestil-köme
Erzurum — Cağ kebabı
Kars — Kars gravyeri
Ağrı — Abdigör köftesi
Ardahan — Kaz eti
Iğdır — Bozbaş
Malatya — Kayısı tatlıları
Elazığ — Harput köftesi
Tunceli — Kavut
Bingöl — Mastuva
Muş — Muş köftesi
Bitlis — Büryan
Van — Van kahvaltısı
Gaziantep — Baklava
Şanlıurfa — Urfa kebabı
Diyarbakır — Kaburga dolması
Mardin — Kaburga dolması
Batman — Perde pilavı
Siirt — Büryan
Şırnak — Kutlik