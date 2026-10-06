81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Türkiye'de hangi şehirde ne yemek yenir?

Bir şehre gidildiğinde ne yenileceği çoğu zaman o bölgenin mutfak kültürüne göre şekilleniyor. Her ilin kendine özgü tarifi, kullanılan malzemeleri ve yıllardır sürdürülen pişirme geleneği bulunuyor. İşte Türkiye'nin 81 ilinde öne çıkan, adı duyulduğunda doğrudan o şehri hatırlatan yöresel yemekler...