Haberler Yaşam Haberleri 81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Türkiye'de hangi şehirde ne yemek yenir?
Giriş Tarihi: 6.10.2026 11:19 Son Güncelleme: 6.10.2026 11:23

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Türkiye'de hangi şehirde ne yemek yenir?

Türkiye’nin dört bir yanında farklı şehirlerle özdeşleşen birbirinden özel yemekler bulunuyor. Kimi tarif yalnızca belirli bir yörede hazırlanırken bazı lezzetler zamanla şehrin adını duyuran sembollerden biri haline geliyor. Doğudan batıya, kuzeyden güneye uzanan bu zengin mutfak kültürü, Türkiye’nin yemek haritasını da ortaya çıkarıyor.

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81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?
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Bir şehre gidildiğinde ne yenileceği çoğu zaman o bölgenin mutfak kültürüne göre şekilleniyor. Her ilin kendine özgü tarifi, kullanılan malzemeleri ve yıllardır sürdürülen pişirme geleneği bulunuyor. İşte Türkiye'nin 81 ilinde öne çıkan, adı duyulduğunda doğrudan o şehri hatırlatan yöresel yemekler...

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

İstanbul — Islak hamburger

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Edirne — Tava ciğeri

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Kırklareli — Hardaliye

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Tekirdağ — Tekirdağ köftesi

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Kocaeli — Pişmaniye

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Sakarya — Islama köfte

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Bursa — İskender kebap

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Balıkesir — Höşmerim

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Çanakkale — Peynir helvası

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Yalova — Yalova sütlüsü

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

İzmir — Boyoz

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Aydın — Çöp şiş

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Muğla — Çökertme kebabı

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Denizli — Denizli kebabı

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Manisa — Manisa kebabı

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Uşak — Tarhana çorbası

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Kütahya — Cimcik

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Afyonkarahisar — Sucuk

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Adana — Adana kebap

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Mersin — Tantuni

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Antalya — Piyaz

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Hatay — Künefe

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Isparta — Kabune pilavı

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Burdur — Burdur şiş

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Osmaniye — Yer fıstığı ezmesi

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Kahramanmaraş — Maraş dondurması

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Ankara — Ankara tava

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Konya — Etli ekmek

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Kayseri — Mantı

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Eskişehir — Çibörek

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Sivas — Sivas köftesi

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Yozgat — Testi kebabı

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Aksaray — Aksaray tava

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Kırşehir — Çullama

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Kırıkkale — Keskin tava

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Nevşehir — Testi kebabı

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Niğde — Niğde tava

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Çankırı — Yaren güveci

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Karaman — Calla

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Trabzon — Akçaabat köfte

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Rize — Muhlama

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Artvin — Laz böreği

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Ordu — Pancar çorbası

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Giresun — Karalahana dolması

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Samsun — Bafra pidesi

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Sinop — Sinop mantısı

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Amasya — Keşkek

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Tokat — Tokat kebabı

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Zonguldak — Tirit

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Bartın — Pumpum çorbası

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Karabük — Safranlı zerde

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Düzce — Melengücceği tatlısı

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Bolu — Mengen pilavı

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Bayburt — Lor dolması

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Gümüşhane — Pestil-köme

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Erzurum — Cağ kebabı

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Kars — Kars gravyeri

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Ağrı — Abdigör köftesi

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Ardahan — Kaz eti

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Iğdır — Bozbaş

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Malatya — Kayısı tatlıları

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Elazığ — Harput köftesi

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Tunceli — Kavut

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Bingöl — Mastuva

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Muş — Muş köftesi

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Bitlis — Büryan

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Van — Van kahvaltısı

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Gaziantep — Baklava

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Şanlıurfa — Urfa kebabı

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Diyarbakır — Kaburga dolması

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Mardin — Kaburga dolması

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Batman — Perde pilavı

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Siirt — Büryan

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Şırnak — Kutlik

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Kilis — Kilis tava

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Adıyaman — Çiğ köfte

81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Hangi şehirde hangi yemek yenir?

Hakkari — Keledoş

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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81 ilin lezzet haritası çıkarıldı! Türkiye'de hangi şehirde ne yemek yenir?
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