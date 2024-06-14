83 yaşındaki kadını dolandırdılar! 3 şüpheli tutuklandı

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Yapılan şikayet üzerine, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını saniye saniye inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin H.T.Ö. ile konuştuktan sonra elindeki siyah poşetle bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından teknik ve fiziki takip başlatan polis, şüphelilerin, D.C. (22), K.Ö. (22), Y.Ç. (23) ve İ.C. (21) olduğu belirledi. Polis, dolandırıcılık olayı sonrası İstanbul'a kaçan, D.C., K.Ö., Y.Ç. ve İ.C.'yi saklandıkları evlerinde yakaladı. Yapılan ev ve üst aramasında, 4 cep telefonu, 3 bin 400 dolar, 2 bin euro ve 12 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden D.C, K.Ö. ve Y.Ç. tutuklandı, İ.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.