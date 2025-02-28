84 yaşındaki Ayşe Nine okuma yazma öğreniyor

ATASEM'lerin eğitim imkânı bulamayan vatandaşlara yönelik okuma-yazma kursları ile yerleşik yabancılar için düzenlediği Türkçe kursları yoğun ilgi görüyor. Kepez ATASEM Kurs Merkezi'nde uzman öğretmenler eşliğinde verilen kurslar sayesinde, okuma-yazma bilmeyen vatandaşların sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukları aşmayı ve kendilerine olan güvenlerini artırmayı amaçlıyor.Kurs sayesinde 3 çocuk 7 torun sahibi 84 yaşındaki Ayşe Bilgiç ilk kez okuma-yazmayı öğrendi. Okuma yazma hevesini hiçbir zaman kaybetmeyen Bilgiç, hayalini gerçekleştirmek için elinde kalemi ve defteriyle ATASEM'in sıralarına oturdu.Bilgiç, "Okumanın ve öğrenmenin yaşı yok. Yıllarca yurt dışında hem çalıştım hem de çocuklarıma baktım ne yazık ki okuma yazma öğrenmeye fırsatım kalmadı. ATASEM benim okulum oldu" diye konuştu.

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK OKUMAK ÇOK GÜZEL

Okuma ve yazmayı geç öğrendiği için pişman olduğunu söyleyen Ayşe Bilgiç, "Artık gazete okuyabiliyorum, televizyondaki yazıları, sokakta tabelaları okuyabiliyorum, akıllı telefonumu kullanabiliyorum. İlaçlarımı da kendim okuyabiliyor saatinde içiyorum. Okuma yazmanın sağlığıma bile faydası oldu. Okumak yazmak gibi güzel bir şey yokmuş. Ben bu yaşta azmedip okumayı söktüysem herkes yapabilir. Okuma yazma bilmeyenler ücretsiz olan bu kurslara gelip okumanın güzelliğine baksınlar.

10 FARKLI ÜLKEDEN YABANCI TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılar da Türkçeyi ATASEM'de öğreniyor. Yerleşik yabancılar kendilerini daha iyi ifade edebilmek, kente ve sosyal hayata uyum sağlamak için derslere yoğun talep gösteriyor. Varsak ATASEM Kurs Merkezi'ndeçoğunluğu Rus olmak üzere Ukrayna, Ürdün, İran, Endonezya, Kazakistan, Pakistan ve Mali Cumhuriyet'i gibi 10 ayrı ülkeden 22 yabancı uyruklu vatandaş Türkçe öğreniyor.

AFRİKALI DOKTOR CİSSE ATASEM'DE

Afrika'nın Mali Cumhuriyet'inden iki yıl önce Antalya'ya gelen Mariam Cisse, Türkçe öğrenmek için ATASEM'i tercih edenler arasında. Cisse, "Tıp eğitimi aldım ve mesleğim doktorluk. Antalya'da da mesleğimi yapmak istiyorum. Bunun için Türkçe öğrenmek istiyorum. Dersler çok güzel, Türkçeyi sevdim okuyup yazabiliyorum" diye konuştu.

DİL ÖĞRENMEK YAŞADIĞIN ÜLKEYE SAYGIDIR

7,5 yıldır Antalya'da yaşadığını söyleyen Ürdün vatandaşı Saddam Albaddawı "Turizm ile uğraşıyorum. İşim ve sosyal hayatım için Türkçemi geliştirmek istiyorum. Türkçe öğrenmek çok zor değil. Dersler çok güzel geçiyor" diye konuştu. Yaşadığı ülkenin dilini öğrenmek ve hayatını kolaylaştırmak için kursa geldiğini söyleyen Saltanat Amırkulova, 'Türk eşimle Antalya'da yaşıyorum.O yüzden benim de Türkçe öğrenmem şart. Bence hangi ülkede yaşıyorsan o ülkenin dilini öğrenmek o ülkeye saygı duyduğunu gösterir. Türkçe zor bir dil değil ama gramerde biraz zorlanıyorum" dedi. Rus Madına Khezheva ve İranlı Nahid Nasseri'de Türk komşularıyla konuşmak,marketlerden alışveriş yapmak ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için Türkçe öğrenmek istediklerini söyledi.