Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzincan il genelinde 2863 sayılı kanuna muhalefet suçunun önlenmesi, faillerinin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurulan şehirlerarası otobüs firmasında yolculuk yapan S.D. ve M.T. isimli kişilere ait çantalarda yapılan aramada Doğu Roma İmparatorluğu'na ait olduğu değerlendirilen 866 adet altın sikke ele geçirildi. 2 şüpheli de gözaltına alındı. Yakalanan S.D. ve M.T. hakkında ilgili tahkikat adli makamlarca yürütülüyor.