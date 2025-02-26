87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliği iptal edilecek mi? Gözler Adli Tıp Kurumu’nda…

87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, Emine Alangoya evlendi. 24 Aralık'ta yapılan evlilik sonrası İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç harekete geçti.
Kıraç, avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'ne giderek dava açtı ve evliliğin iptalini istedi. Mahkeme vasi davası için 12 Mart'a gün verirken, duruşma gününe kadar İnan Kıraç'ın, Adli Tıp Kurumu'nda muayene olmasına karar verdi.
İnan Kıraç, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden aldığı "Akli melekeleri yerindedir" raporu ile Büyükçekmece Belediyesi'nde gizlice dünya evine girmişti. İnan Kıraç'ın eşi eski Koç Holding çalışanı 75 yaşındaki Emine Alangoya'nın bu dördüncü evliliğiydi.
'ACİL' OLARAK ADLİ TIP'A SEVK ETTİ
İpek Kıraç, önce babası İnan Kıraç'ın manevi ve maddi olarak korunması amacıyla kısıtlanması ve kendisine vasi atanması talebinde bulundu. İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'ne başvuran İpek Kıraç, İnan Kıraç'ın evliliğinin iptalini de istedi. Mahkeme İnan Kıraç'ı "acil" olarak Adli Tıp'a sevk edilmesine karar verdi.
MAZERET BİLDİREREK GİTMEDİ!
Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç'ı şubat ayının başında çağırdı. Ancak, Kıraç, mahkemeye gönderdiği mazeret dilekçesinde Kıraça Holding'in Genel Kurul toplantısı olduğunu belirterek, heyet incelemesinden affını istedi.
Emine Alangoya ile evliliğiyle ilgili tartışmalar sürerken İnan Kıraç'tan dikkat çeken hamle geldi.
İnan Kıraç sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na gitti. Adli Tıp Kurumu'ndaki psikiyatrik muayeneden sonra konuyla ilgili rapor hazırlanması bekleniyor…
İnan Kıraç, Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç ile evliydi. Suna ve İnan Kıraç çifti, İpek Kıraç'ı Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinmişti.