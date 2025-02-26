87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliği iptal edilecek mi? Gözler Adli Tıp Kurumu’nda…

'ACİL' OLARAK ADLİ TIP'A SEVK ETTİ

İpek Kıraç, önce babası İnan Kıraç'ın manevi ve maddi olarak korunması amacıyla kısıtlanması ve kendisine vasi atanması talebinde bulundu. İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'ne başvuran İpek Kıraç, İnan Kıraç'ın evliliğinin iptalini de istedi. Mahkeme İnan Kıraç'ı "acil" olarak Adli Tıp'a sevk edilmesine karar verdi.