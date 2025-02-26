Video Yaşam İş adamı İnan Kıraç, evlilik iptal davası kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda | Video
İş adamı İnan Kıraç, evlilik iptal davası kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda | Video

İş adamı İnan Kıraç, evlilik iptal davası kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda | Video

26.02.2025 | 14:28

İş Adamı İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptal edilmesi için açılan davada ünlü isim aklının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Adli Tıp Kurumu'ndaki muayeneden sonra konuyla ilgili rapor hazırlanacak.

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İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın 2024 Aralık ayında Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulundu. Başvuruda babasının yaptığı evliliğin iptal edilmesini istedi.

Mahkeme, başvuru üzerine İnan Kıraç'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine hükmetti. Karar üzerine İnan Kıraç, sabah saatlerinde Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na geldi. Yapılacak muayenenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun rapor hazırlaması bekleniyor.

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