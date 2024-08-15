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Giriş Tarihi: 15.8.2024 10:43 Son Güncelleme: 15.8.2024 11:00

89 kişinin öldüğü Galeria sitesinin müteahhidi öldü

Kahramanmaraş depreminde 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria sitesinin müteahhidi Sedat Eser tedavi gördüğü hastanede öldü.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
89 kişinin öldüğü Galeria sitesinin müteahhidi öldü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem nedeniyle Diyarbakır'da bulunan Galeria sitesinin bir bloğu yıkıldı. 89 kişinin öldüğü Galeria sitesi müteahhidi Sedat Eser hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dava açıldı. 65 yaşındaki müteahhit Sedat Eser'in de aralarında olduğu 4 sanık, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sincan Cezaevi'nde 5 Temmuz günü fenalaşarak hastaneye kaldırılan Eser, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kanser tedavisi gördüğü belirtilen Eser, 38 gündür tedavi gördüğü hastanede kalbi durdu. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Sedat Eser, kurtarılamayarak öldü. Kanser nedeniyle tedavisi gören Sedat Eser'in avukatları tarafından tutukluluğa yapılan itirazı mahkeme tarafından ret edilmişti.

Eser'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Sedat Eser'in Diyarbakır'da toprağa verilmesi bekleniyor.

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89 kişinin öldüğü Galeria sitesinin müteahhidi öldü
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