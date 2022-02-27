9 bin 754 yaşlıya 5 yıldızlı hızmet

DİYARBAKIRYenişehir Belediyesi, ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı 65 yaş ve üzeri 9 bin 754 vatandaşa özel hizmet veriyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin hayata geçirdiği Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, okuma yazmadan teknoloji kullanımına, sağlık hizmetinden kişisel bakıma kadar birçok hizmet sağlanıyor. İkinci Bahar Millet Kıraathanesi'nde, dinlenip, kitap ve gazete okuyan yaşlılara, haftanın bir günü saç bakımı, günlük şeker ve tansiyon ölçümleri yapılıyor. Sinema, tiyatro, konser, kültürel ve sanatsal gezilere katılabilen yaşlılara, sosyal taksiler ile banka, hastane ve kamu kurum ve kuruluşlara ulaşım hizmeti de veriliyor. Sosyal hizmet uzmanı, doktor, psikolog, sağlık memuru ve kuaförden oluşan Evde Bakım Ekibi ise evden çıkamayacak durumda olanların evlerine giderek bakımlarını yapıyor.