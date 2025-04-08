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Giriş Tarihi: 9.4.2025

9 günde 1 milyon ziyaretçi

9 günlük bayram tatili boyunca yurdun dört bir yanındaki müze ve ören yerlerini 1 milyon 50 bin 215 kişi ziyaret etti. İzmir’deki Efes, Şanlıurfa’daki Göbeklitepe ve Denizli’deki Pamukkale ören yerleri en çok ziyaret edilen ilk 3 mekân oldu

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ
9 günde 1 milyon ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı tatili süresince müze ve ören yerlerine yönelik ziyaretçi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Ersoy, 9 günlük bayram tatilinde toplam ziyaretçi sayısının 1 milyon 50 bin 215'e ulaştığını duyurdu. Bakan Ersoy, 'Bayram tatili boyunca müze ve ören yerlerimize olan büyük ilgi kültürel mirasımıza verilen değerin en güzel göstergesi oldu. Sadece 9 günde müze ve ören yerlerimizi 1 milyon 50 bin 215 ziyaretçi gezdi.

En çok ilgi gören ilk 15 müzemizi ise toplam 584 bin 380 kişi ziyaret etti. Kültürle büyümeye, tarihimizle geleceğe yürümeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, 29 Mart-6 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili süresince İzmir Efes Ören Yeri 81 bin 264 kişiyle en fazla ziyaret edilen nokta oldu. Onu 71 bin 388 ziyaretçiyle Göbeklitepe, 64 bin 21 ziyaretçiyle Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri takip etti.

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9 günde 1 milyon ziyaretçi
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