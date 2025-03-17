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Giriş Tarihi: 17.3.2025 19:09

9 gündür aranan adamın cesedi boş arazide bulundu! 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt'ta 8 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan 33 yaşındaki Şeyhmus Süsli'nin cansız bedeni Arnavutköy'de boş arazide bulundu. Süsli'nin cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken olayla ilgili 2 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Süsli’nin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
9 gündür aranan adamın cesedi boş arazide bulundu! 2 kişi gözaltına alındı

Olay, dün akşam saatlerinde Ömerli Mahallesi'nde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta oturan Şeyhmus Süsli'den haber alamayan yakınları 8 Mart'ta polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

İhbarı değerlendiren polis ekipleri arama çalışmaları başlattı. Süsli ile aynı yerde kalan arkadaşı M.E.'nin ifadesine başvuran polis ekipleri arama çalışmalarını genişletti. Polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda Süsli'nin cansız bedenini Arnavutköy'de boş arazide buldu.

Olayla ilgili şüpheli Ş.E. ve Süsli'nin arkadaşı M.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Süsli'nin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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9 gündür aranan adamın cesedi boş arazide bulundu! 2 kişi gözaltına alındı
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