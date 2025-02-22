9 ilde dev siber dolandırıcılık operasyonu: 1 milyar liralık vurgun ortaya çıktı!

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sosyal medyayı kullanarak kripto para üzerinden vatandaşları dolandırıp paravan şirketlerle para aklamaya çalışan, Elazığ'da 5 vatandaşı 2 milyon 500 bin lira dolandıran ve banka hesaplarında 1 milyar liralık işlem hacmi olan şüphelilere yönelik Elazığ merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli şahıs tutuklandı, 1'i adli kontrol olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı.