Haberler Yaşam Haberleri 9 Kasım Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte şanslı numaralar
Giriş Tarihi: 09.11.2026 21:28 Son Güncelleme: 09.11.2026 21:38

9 Kasım Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte şanslı numaralar

9 Kasım 2026 Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasıyla birlikte gözler kazanan numaralara çevrildi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, 6 şanslı numara, Joker ve SüperStar sonuçlarını araştırmaya başladı.

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9 Kasım Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte şanslı numaralar
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Çılgın Sayısal Loto 9 Kasım 2026 çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen çekilişin ardından şanslı numaralar belli oldu. İşte 9 Kasım Sayısal Loto kazanan numaraları ve bilet sorgulama ekranı...

9 Kasım Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte şanslı numaralar

9 KASIM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI!

9 Kasım 2026 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları 21.30 saatinde yapılan çekiliş ile belli oldu.

İşte bugüne ait Sayısal Loto çekişi sonuçları:

20,22,38,39,77,90

Joker:7

Süper Star: 22

9 Kasım Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte şanslı numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans oyunu severler, 19 Ekim 2026 günü yapılacak olan bu büyük çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve kesintisiz olarak takip edebilirler.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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9 Kasım Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte şanslı numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO İLE İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

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9 Kasım Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte şanslı numaralar
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