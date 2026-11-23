Ankara'da yaşayan bir tüketici, 11 Ağustos 2020'de bayiden sıfır kilometre otomobil satın aldı. Ancak yeni otomobil, satın alındığı tarihten itibaren arızalarla gündeme geldi. Dava dilekçesine göre tüketici, neredeyse her ay yetkili servisin yolunu tuttu. Start-stop sisteminde yaşanan sorun nedeniyle araç 2021 yılında 4 kez servise götürüldü. Yapılan işlemlere rağmen arıza kalıcı olarak giderilemedi. Otomobilin görüş kamerası da garanti kapsamında değiştirildi. Tüketici, bu işlem için 2 ay beklemek zorunda kaldı.

BOYALAR DÖKÜLMEYE BAŞLADI

Araçtaki sorunlar bununla da sınırlı kalmadı. 25 Eylül 2021'de otomobilin tavanında boya dökülmeleri meydana geldi. Aynı gün yetkili servise başvuran tüketicinin talebi, boya kusurunun kullanıcı hatasından kaynaklandığı gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine tüketici, otomobilin aynı marka ve tipte, sıfır kilometre ve ayıpsız bir araçla değiştirilmesi talebiyle Ankara 9'uncu Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.

BİLİRKİŞİ ÜRETİM HATASINI TESPİT ETTİ

Davalı şirketler, tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullandığını, bu nedenle araç değişimi talep edemeyeceğini savundu. Dosyayı inceleyen mahkeme, otomobilin toplam 9 kez servise götürüldüğünü ve araçta herhangi bir kaza kaydı bulunmadığını tespit etti. Bilirkişi raporlarında ise tavandaki boya dökülmesinin üretim aşamasında yapılan hatalı boya uygulamasından kaynaklandığı ve zaman içerisinde ortaya çıktığı belirlendi. Mahkeme, aracın tüm masrafları davalılara ait olmak üzere ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

İSTİNAF BAŞVURULARI REDDEDİLDİ

Davalı şirketlerin karara itiraz etmesi üzerine dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Hukuk Dairesi'ne taşındı. Daire, hükme esas alınan bilirkişi raporunun önceki raporlar arasındaki çelişkileri giderdiğini belirterek istinaf başvurularını esastan reddetti. Bunun üzerine davalılar, boya kusurunun dış etkenlerden kaynaklandığını ve bilirkişi incelemesinin yetersiz olduğunu ileri sürerek kararı temyiz etti.

YARGITAY'DAN DEĞİŞİM KARARINA ONAMA

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, bilirkişi raporlarında otomobilin tavanında 5 ayrı noktada boya bozulması tespit edildiğine dikkat çekti. Tavan olukları ile tavan camının birleştiği bölgelerde vernik atması ve beneklenme bulunduğunu belirten Daire, gerekli müdahalenin yapılmaması halinde boya kusurunun tavanın diğer bölümlerine de yayılabileceğini değerlendirdi. Araçta herhangi bir hasar kaydının bulunmamasını da dikkate alan Yargıtay, tüketicinin otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebini hakkaniyete uygun buldu. Davalıların temyiz itirazlarını reddeden Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, aracın değiştirilmesine ilişkin kararı oy birliğiyle onadı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör