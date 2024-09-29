9 sabıkası olan saldırgan dehşet saçtı

Antalya Muratpaşa'da akıl almaz bir olay yaşadı. 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olay Fener Mahallesi 1986 Sokak'ta meydana geldi. Polat Dereli, ilk olarak Çağlayan Mahallesi'nde bir kafeteryaya giderek hiç tanımadığı ve vale olarak çalışan Osman Dere'yle tartışıp bıçakla saldırdı. Valenin yaralandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Suç aleti bıçakla bisikletine binerek olay yerinden kaçan Dereli, 15 dakika sonra aynı sokakta bulunan Deniz Akten ile tartışma yaşadı. Dereli, Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu'nda trompetçi olarak çalışan Akten'i 30 bıçak darbesiyle yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen ekipler, Deniz Akten'in hayatını kaybettiğini belirledi.Ekipler, kısa sürede olay yerine gelirken olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik şeridiyle kapattıkları sokakta çalışmaya başladı. Suç Araştırma ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili bilgi topladığı esnada Polat Dereli'nin olay yerinde olduğunu ve polisin çalışmalarını izlediğini tespit etti. Ekipler, Polat Dereli'yi suç aletiyle beraber yakalayarak gözaltına aldı. Vale olarak çalıştığı işyerinin önünde bıçaklanan Osman Dere hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Polat Dereli, tutuklandı. Dereli'nin 9 suçtan kaydı olduğu ve daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.