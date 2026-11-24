Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik uluslararası çalışmalar yürütüldü. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliği neticesinde; ABD'de 1, Almanya'da 4, Arnavutluk'ta 1, Bulgaristan'da 2, Gürcistan'da 26, Hollanda'da 4, Kazakistan'da 1, Romanya'da 1 ve Yunanistan'da 4 olmak üzere 9 ülkede yakalanan toplam 44 şahsın Türkiye'ye iadesi sağlandı.

44 SUÇLU YAKALANDI

İadesi gerçekleştirilen şahıslardan; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 22 kişinin İ.S., B.Y., G.T., A.E., İ.B., Ç.K., İ.H.P., O.K., A.Ö., A.Y., A.A., S.K., O.R., K.A., Y.G., F.A., M.K., N.D., A.Ç., M.M., D.A. ve R.Ç.; ulusal seviyede aranan 22 kişinin ise M.E., F.A., E.A., A.B.I., Ö.T., A.E., H.B.Y., Y.K., C.B.Y., B.Y., H.D., A.D., E.M., M.K., S.B., A.B.Ç., E.Ş., F.Ş., K.C.G., E.K., G.Y. ve Y.A. olduğu bildirildi.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Şahısların; "kasten öldürme", "tasarlayarak öldürme", "çocuğu kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "göçmen kaçakçılığı", "yağma", "dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "resmi belgede sahtecilik", "ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve ticareti", "hırsızlık", "kasten yaralama", "tehdit", "şantaj", "terör örgütü propagandası yapma" ve "Vergi Usul Kanununa muhalefet" başta olmak üzere çeşitli suçlardan arandıkları tespit edildi.

"ARANAN ŞAHISLARI ÜLKEMİZE GETİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergâhlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör