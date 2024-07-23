9 yaşındaki Betül’den insanlık örneği

Amasya'da yaşayan 9 yaşındaki Betül Öngül, iki yıldır biriktirdiği harçlıklarını, İsrail'in soykırımı altında yaşam mücadelesi veren Filistin'e bağışlamaya karar verdi. Annesiyle birlikte müftülüğe giden Öngül, iki yılda biriktirdiği 3 bin 500 TL'yi, İsrail zulmü altında temel ihtiyaçlarından bile mahrum kalan akranlarına ulaştırılmak üzere Amasya Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şube Başkanı Durmuş Ayvaz'a teslim etti. Betül'ün bu bağışı, zulme karşı durmak isteyen herkesin elinden bir şeyler gelebileceğini gözler önüne serdi. Betül Öngül ve ailesini tebrik eden Müftü Durmuş Ayvaz, Betül'e de gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti.