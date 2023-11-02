9 yaşındaki çocuğa biber gazı sıkıp kaçtı

Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde 29 Ekim'de evlerinin bulunduğu sokakta kaldırımda arkadaşıyla oturan Sadi Etkeser İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat, yanına yaklaşan bir bisikletlinin biber gazlı saldırısına uğradı. Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisi de olan ve üzerinde Trabzonspor forması bulunan Yusuf Emir, hastanedeki bir günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Üzerindeki Trabzonspor formasının yaşananlar yüzünden zarar görmesine üzülen Yusuf Emir, arkadaşıyla sokakta dondurma yedikleri sırada yanlarına bisikletli birinin geldiğini söyledi. Bisikletin orta demirinin kırmızı, diğer taraflarının siyah olduğunu belirten Yusuf Emir, "Alnı geniş, saçları uzun biriydi. Adam yanımıza yaklaştı. Cebinden biber gazı çıkardı. Bana 'Trabzonsporlu musun?' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim. Sonra bana 'Trabzonspor eziktir' dedi ve cebinden çıkararak biber gazını gözlerime sıktı ve kaçtı" dedi.Oğlunun arkadaşıyla sokakta oynarken bir süre sonra çığlık sesleri duyduğunu söyleyen Anne Sonay Baş, "Çocuğumu bidonlardaki suyla yıkadıklarını gördüm. Hemen aşağıya indim. Oğlum bana sarıldı. 'Anne ölüyorum, kurtar beni' dedi. Gözünü hiç açamıyordu. Ambulans geldi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine gittik. Oğlum çok korkmuştu. Orada oğlumu oksijen tüpüne bağladılar ve nabzını düşürmeye çalıştılar. Hastane polisi de tutanak tuttu. Sonra bizi tedavi altına aldılar. Ertesi gün sabaha karşı da taburcu ettiler. Daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi olduk" dedi.Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Emir'in biber gazıyla saldırıya uğramasına ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bisikletiyle gelerek üzerinde Trabzonspor forması bulunan Yusuf Emir'in yüzüne biber gazı sıkan kişinin, Veysel İ. (31) olduğunu belirledi. Osmangazi ilçesinde gözaltına alınan Veysel İ.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.Bursa Valiliğince olayla ilgili yapılan açıklamada ise çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, Veysel İ.'nin yanında ise 3 tüp biber gazı ele geçirildiği bildirildi.Trabzonspor Kulübü, Bursa'da 9 yaşındaki Trabzonspor Futbol Okulu öğrencisi Yusuf Emir'e yapılan saldırıyı kınadı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bursa'da bir şahıs 9 yaşındaki Trabzonspor Futbol Okulu mensubu öğrencimize önce hakaret edip, sonra da yüzüne biber gazı sıkarak asla kabul edilemez bir saldırı gerçekleştirmiştir. Biber gazının etkisinden ötürü hastanede tedavi gören taraftarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı gerçekleştiren bu şahsın gereken cezayı alması için konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz" denildi.Öte yandan Bursa Trabzonsporlular Derneği yöneticileri, Yusuf Emir ve ailesini evinde ziyaret etti. Yusuf Emir ve annesi Sonay Baş'a "Geçmiş olsun" dileklerini ileten yöneticiler, öğrenciye adının yazılı olduğu 61 numaralı bordo mavili formayı verdi.