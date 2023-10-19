91 mahallede tek

Sakarya'nın Hendek ilçesinin tek kadın muhtarı olan Şükriye Tatarhan, mahallesine yaptığı hizmetlerle takdir görüyor. "Elinin hamuruyla erkek işine karışıyor" sözlerine aldırış etmeyen 62 yaşındaki Şükriye Tatarhan, Hendek ilçesi Hüseyinşeyh Mahallesi'nde girdiği muhtarlık seçimini kazandı. Seçimlerde yarıştığı dört rakibini geride bırakan Tatarhan, 91 mahallesi bulunan ilçenin tek kadın muhtarı oldu. Göreve geldiği günden beri yaptığı işlerle vatandaşların beğenisini kazanmayı başaran Şükriye Tatarhan, ilçedeki ilk ve tek kadın muhtar olmanın gururunu yaşıyor. Sakarya genelindeki 4 kadın muhtardan biri olan Tatarhan, "Ben önceki seçimlerde aday olmak istedim, iki aday vardı, arasına girmek istemedim. Bir dahaki seçimlerde aday oldum, bu sefer de karşıma 4 kişi çıktı, nasip banaymış.İlk ve tek kadın muhtar olmak gurur verici bir durum ve kadınların bu hususa el atmalarını isterim. Ben bu 4 senelik zaman zarfında büyükşehirden asfaltımı yaptırdım, SEDAŞ tarafından elektrik direklerimiz değişti, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da okulumuz yapılıyor, SASKİ'den su depomuzu aldık" dedi. Diğer seçimde tekrar aday olmayı düşündüğünü belirten Şükriye Tatarhan, "Beni dışarıdan gelenler gördüklerinde öncelikle şaşırıyorlar, daha sonrasında memnuniyetlerini belirtiyorlar. Mahallemizde 290 nüfusumuz ve 125 hanemiz var. Mahalle halkını temsil etmek gurur verici ve tekrar seçilmek nasip olursa tekrarını da istiyorum. Çünkü bitirmem gereken işler var. Mahalleyi temsil etmek dediğimiz zaman ben insanlara karşı her zaman için duyarlı bir şekilde yaklaştım, her soruna eğilmeye çalıştım. Muhtarlıkta piştim. Yeniden aday olacağım" diye konuştu. İHA