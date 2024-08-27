95 yaşındaki Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Çiftçi için düzenlenen askeri cenaze törenine, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Urla AK Parti İlçe Başkanı Ömer Tiryaki, gazi arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve CHP Karaburun İlçe Başkanı, aileye sosyal medya hesaplarından baş sağlığı diledi.