97 bin liralık fatura şoku

Edirne'de İstasyon Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Serdar Saygılı'ya 2023 Haziran ayında, Edirne Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından 97 bin 589 lira su faturası kesildi. Faturayı gören Saygılı bir yanlışlık olduğunu düşünerek, abone ve sayaç okuma birimine itirazda bulundu. Su sayacının arızalı olabileceğini belirten belediye ekipleri sayacı sökerek fabrikaya gönderdi. Fabrikada yapılan incelemede su sayacının arızasının olmadığı ve faturayı ödemesi gerektiği tebliğ edildi. Saygılı, "Belediye bu tutarı ödemem gerektiğini söyledi. 1+1 bir evde 97 bin 589 lira su faturası gelmesi normal bir şey değil" dedi.Sayacının sökülerek suyunun kesildiğini belirten Saygılı, "Normalde gelen su faturaları 180, 190, 200 liradır. Ödediğim faturalar var. Faturanın üzerinde arızalı olduğu zaten yazıyor. Şu anda parayı benden talep ediyorlar ve iki gün önce suyumu kestiler. Evimde suyum yok. Su doğal bir ihtiyaç, yaşam ihtiyacı yani. Su olmadan bir evde nasıl yaşayabiliriz" diye konuştu. Yüksek bulduğu su faturasını ödemeyi düşünmediğini belirten Saygılı, "Beni icraya vereceklerini söylediler. Uzlaşmak için adliyeye başvuruda bulundum. Belediyenin avukatı uzlaşmaya gelmedi. Belediyenin su parasını talep ettiğini söylediler. 30 günde bin 350 metreküp su harcadığım gözüküyor. Şaşkınım" dedi. Su faturalarını biraz geciktirdikleri için sularının kesilmesinden şikayet eden bazı vatandaşlar ise CHP'li Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'a çağrı yaptı. Vatandaşlar "Seçimden önce bize gelip 'Kimsenin sularını kesmeyeceğiz' vaadinde bulunan başkan seçimler bitince verdiği sözü unutup sularımızı kesmeye başladı" diye konuştu.