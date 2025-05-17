99 yaşındaki hafız 3 kez kanseri yendi: Kur’an bana şifa oldu

Kürtün'e bağlı Uluköy'de dünyaya gelen Ali Sevindik, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinin Geyikli beldesinde dönemin şartlarında eğitim alıp 14 yaşında Hafız oldu. Hafızlık eğitiminin ardından Kuran okumayı bir gün olsun bırakmayan Ali Sevindik, 17 yaşında Torul Merkez Cami'nde imamlığa başladı. 26 sene resmi olarak imamlık yapan Sevindik, emekli olduktan sonra da din hizmetinden kopamadı. Emekli olduktan sonra da Güvende Yaylası'nda fahri imamlık yaparak dini bilgilerini çocuklarla paylaşmayı sürdürdü. Bugün 99 yaşında olmasına rağmen, her gün düzenli olarak 4 ila 5 cüz Kur'an okuyan Ali Sevindik, sadece Kur'an okumakla kalmıyor, aynı zamanda ilahiler ve gazeller de söylüyor. Yaşının getirdiği fiziki zorluklara rağmen, dini vecibelerini yerine getirmeye de devam ediyor.

Eşini birkaç yıl önce kaybeden bugün çocuklarının refakatinde yaşamını sürdüren 7 çocuk babası Ali Sevindik, "Ben kimlikte 99 yaşındayım. Eskiden yaş güne gün yazılmazdı. Babam ben doğduktan 2 sene sonra nüfusa yazdırmış. Doğru yazsaydılar kimlikte 101 yaşında olacaktım. Resmi olarak yirmi altı sene imamlık yaptım. Fakat gayri resmi olarak otuza yakın. Ben 15 yaşında da yoktum hafız olduğumda. 15 yaşından beri de kuran okumaya devam ediyorum. Ben okuyunca çocuklar dizilip dinliyorlar. Gazel söylememi de çok seviyorlar" dedi.

2010 yılında bağırsak kanserine yakalanan Ali Sevindik KTÜ Tıp Fakültesinde tedavi aldıktan sonra kısa bir sürede yakalandığı hastalığı atlattı. Üç yıl sonra da prostat kanserine yakalanan Sevindik bu kez de yakalandığı hastalığı atlattı. 2016 yılında prostat kanseri nükseden Sevindik aldığı kısa süreli tedavinin ardından tekrar sağlığına kavuştu. Hastalıkları Kuran-ı Kerim okuduğu için atlatabildiğini söyleyen Sevindik,"Üç Kez geldi başıma, üçünde de Allahın izni ve okuduğum Kuranın verdiği inançla atlattım. Bir daha yaşatmasın ama Allah verdikten sonra hastalık ta başımın üstüne" diye konuştu.