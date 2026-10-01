A Haber Canlı İzle: Almanya Sırbistan Maçı Canlı İzle Şifresiz Yayın Linki

Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak bu dev karşılaşma öncesi nefesler tutuldu. Kritik müsabakada her iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Müsabaka A Haber ekranlarından futbolseverlerle şifresiz, naklen ve kesintisiz olarak buluşuyor. Almanya Sırbistan canlı yayın ekranı başında yerler alındı.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup 3. maç günü mücadelesinde Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak dev karşılaşma, Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak. Münih'te bulunan dev stadyum Allianz Arena'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka için heyecan dorukta.
Karşılaşmayı televizyondan veya dijital mecralardan takip etmek isteyen sporseverler için mücadele A Haber kanalından canlı ve şifresiz olarak ekranlara taşınıyor.
ALMANYA SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE
1. YUNANİSTAN 6
2. HOLLANDA 4
3. ALMANYA 1
4. SIRBİSTAN 0
05:00Ajans Yeni Gün – Hasan Zahid Ezim
06:00Sabah Ajansı – Gökhan Kurt
09:00Ajans Bugün – Cansın Helvacı
11:00Ajans Bugün – Merve Özkan
13:00Ajans – Can Okanar
14:00Ajans Gün İçi – Banu El
16:00Ajans Gün Ortası – Esra Akyürek
17:00Ajans Akşama Doğru – Hikmet Öztürk
18:50Akşam Ajansı – Haktan Uysal
21:45Uluslar Ligi – Almanya-Sırbistan
23:50Gece Ajansı – Sinan Tatlı