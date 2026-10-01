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Giriş Tarihi: 1.10.2026 19:06

A Haber Canlı İzle: Almanya Sırbistan Maçı Canlı İzle Şifresiz Yayın Linki

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Grubun kritik randevusunda Panzerler sahasında Sırbistan'ı konuk ediyor. Dev maçı kesintisiz izlemek isteyenler A Haber canlı izle ekranını ve yayın detaylarını araştırıyor. İşte Almanya Sırbistan maçı canlı izle linki!

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A Haber Canlı İzle: Almanya Sırbistan Maçı Canlı İzle Şifresiz Yayın Linki
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Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak bu dev karşılaşma öncesi nefesler tutuldu. Kritik müsabakada her iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Müsabaka A Haber ekranlarından futbolseverlerle şifresiz, naklen ve kesintisiz olarak buluşuyor. Almanya Sırbistan canlı yayın ekranı başında yerler alındı.

ALMANYA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup 3. maç günü mücadelesinde Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak dev karşılaşma, Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak. Münih'te bulunan dev stadyum Allianz Arena'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka için heyecan dorukta.

A HABER CANLI YAYIN EKRANI

Karşılaşmayı televizyondan veya dijital mecralardan takip etmek isteyen sporseverler için mücadele A Haber kanalından canlı ve şifresiz olarak ekranlara taşınıyor.

ALMANYA SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE

A Spor Canlı İzle: Yunanistan Hollanda Maçı Canlı İzle Şifresiz Yayın Linki

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UEFA ULUSLAR LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU

1. YUNANİSTAN 6

2. HOLLANDA 4

3. ALMANYA 1

4. SIRBİSTAN 0

A HABER YAYIN AKIŞI - 1 EKİM 2026

05:00Ajans Yeni Gün – Hasan Zahid Ezim

06:00Sabah Ajansı – Gökhan Kurt

09:00Ajans Bugün – Cansın Helvacı

11:00Ajans Bugün – Merve Özkan

13:00Ajans – Can Okanar

14:00Ajans Gün İçi – Banu El

16:00Ajans Gün Ortası – Esra Akyürek

17:00Ajans Akşama Doğru – Hikmet Öztürk

18:50Akşam Ajansı – Haktan Uysal

21:45Uluslar Ligi – Almanya-Sırbistan

23:50Gece Ajansı – Sinan Tatlı

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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A Haber Canlı İzle: Almanya Sırbistan Maçı Canlı İzle Şifresiz Yayın Linki
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