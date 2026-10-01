A Haber Canlı İzle: Almanya Sırbistan Maçı Canlı İzle Şifresiz Yayın Linki

Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak bu dev karşılaşma öncesi nefesler tutuldu. Kritik müsabakada her iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Müsabaka A Haber ekranlarından futbolseverlerle şifresiz, naklen ve kesintisiz olarak buluşuyor. Almanya Sırbistan canlı yayın ekranı başında yerler alındı.