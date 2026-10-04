A HABER CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Portekiz Norveç maçı şifresiz canlı yayın ekranı!

UEFA Uluslar Ligi D Grubu'nda Portekiz, sahasında Norveç'i ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler mücadeleyi canlı takip etmek için yayın bilgilerine yönelirken, A Haber canlı izle ekranı da araştırılıyor. Portekiz Norveç maçı A Haber ekranlarından şifresiz ve naklen takip edilebilecek.
UEFA Uluslar Ligi D Grubu'ndaki Portekiz - Norveç mücadelesi 4 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Porto'da bulunan Estádio do Dragão'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.
Portekiz - Norveç karşılaşmasını ekrandan takip etmek isteyen futbolseverler, maçı A Haber üzerinden canlı ve şifresiz şekilde izleyebilecek. Mücadele televizyonun yanı sıra dijital platformlardan da takip edilebilecek.
Portekiz – 9 puan
Danimarka – 3 puan
Norveç – 3 puan
Galler – 3 puan
05:00 – Ajans Yeni Gün – Sinan Tatlı
06:00 – Ajans Hafta Sonu – Hasan Zahid Ezim
09:00 – Ajans Hafta Sonu – Esra Akyürek
13:00 – Ajans Hafta Sonu – Merve Özkan
17:00 – Akşam Ajansı – Hikmet Öztürk
21:45 – Uluslar Ligi – Portekiz-Norveç
23:50 – Gece Ajansı – Sinan Tatlı
02:00 – A Haber Gece – Sinan Tatlı
03:00 – Uluslar Ligi Karşılaşması (T)