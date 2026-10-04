Haberler Yaşam Haberleri A HABER CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Portekiz Norveç maçı şifresiz canlı yayın ekranı!
Giriş Tarihi: 4.10.2026 18:02 Son Güncelleme: 4.10.2026 18:19

A HABER CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Portekiz Norveç maçı şifresiz canlı yayın ekranı!

UEFA Uluslar Ligi D Grubu’nda heyecan Portekiz ile Norveç arasında oynanacak kritik mücadeleyle sürüyor. İki takımın karşı karşıya geleceği maçın başlamasına kısa süre kala futbolseverler, karşılaşmayı canlı takip edebilmek için yayın bilgilerine yöneldi. Portekiz Norveç maçı canlı izle ve A Haber canlı izle aramaları hız kazanırken, maçın yayın detayları da merak konusu oldu.

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A HABER CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Portekiz Norveç maçı şifresiz canlı yayın ekranı!
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UEFA Uluslar Ligi D Grubu'nda Portekiz, sahasında Norveç'i ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler mücadeleyi canlı takip etmek için yayın bilgilerine yönelirken, A Haber canlı izle ekranı da araştırılıyor. Portekiz Norveç maçı A Haber ekranlarından şifresiz ve naklen takip edilebilecek.

PORTEKİZ - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi D Grubu'ndaki Portekiz - Norveç mücadelesi 4 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Porto'da bulunan Estádio do Dragão'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

A HABER CANLI YAYIN EKRANI

Portekiz - Norveç karşılaşmasını ekrandan takip etmek isteyen futbolseverler, maçı A Haber üzerinden canlı ve şifresiz şekilde izleyebilecek. Mücadele televizyonun yanı sıra dijital platformlardan da takip edilebilecek.

PORTEKİZ NORVEÇ MAÇI CANLI İZLE

A SPOR CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Kosova – Avusturya maçı canlı yayınlanıyor! Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

ULUSLAR LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

Portekiz – 9 puan
Danimarka – 3 puan
Norveç – 3 puan
Galler – 3 puan

A HABER 4 EKİM 2026 PAZAR YAYIN AKIŞI

05:00 – Ajans Yeni Gün – Sinan Tatlı
06:00 – Ajans Hafta Sonu – Hasan Zahid Ezim
09:00 – Ajans Hafta Sonu – Esra Akyürek
13:00 – Ajans Hafta Sonu – Merve Özkan
17:00 – Akşam Ajansı – Hikmet Öztürk
21:45 – Uluslar Ligi – Portekiz-Norveç
23:50 – Gece Ajansı – Sinan Tatlı
02:00 – A Haber Gece – Sinan Tatlı
03:00 – Uluslar Ligi Karşılaşması (T)

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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A HABER CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Portekiz Norveç maçı şifresiz canlı yayın ekranı!
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