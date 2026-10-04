A SPOR CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Kosova – Avusturya maçı canlı yayınlanıyor!

Uluslar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmasında Kosova, sahasında Avusturya'yı ağırlayacak. Portekizli hakem Antonio Nobre'nin yöneteceği müsabakada yardımcılık görevini Nelson Pereira ve Paulo Bras üstlenecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler A Spor canlı izle seçeneği ve maçın yayın detaylarını merak ediyor.
Kosova – Avusturya karşılaşması 4 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı televizyondan veya dijital platformlardan takip etmek isteyenler için mücadele A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
01:00 – Hırvatistan – İngiltere – Bant
08:00 – Sabah Sporu – Canlı
10:00 – İsviçre – Slovenya – Bant
12:00 – Yaşasın Hafta Sonu – Canlı
14:00 – İspanya – Çekya – Bant
16:00 – Spor Gündemi – Canlı
18:00 – Uluslar Ligi Özel
19:00 – Kosova – Avusturya – Canlı
20:00 – Uluslar Ligi Özetler – Bant
21:45 – Hollanda – Sırbistan – Canlı
23:30 – Son Sayfa
Kosova: Saipi, Raci, Vojvoda, Ilir Krasniqi, Dellova, Gallapeni, Hodza, Abdulahu, Zhegrova, Zabergja, Muriqi.
Avusturya: Alexander Schlager, Posch, Bacher, Danso, Laimer, Seiwald, Xaver Schlager, Schmid, Wimmer, Prass, Gregoritsch.