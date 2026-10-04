Haberler Yaşam Haberleri A SPOR CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Kosova – Avusturya maçı canlı yayınlanıyor!
Giriş Tarihi: 4.10.2026 19:01

A SPOR CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Kosova – Avusturya maçı canlı yayınlanıyor!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 3’te Kosova ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, A Spor canlı izle ekranı ve yayın bilgilerini araştırıyor.

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A SPOR CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Kosova – Avusturya maçı canlı yayınlanıyor!
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Uluslar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmasında Kosova, sahasında Avusturya'yı ağırlayacak. Portekizli hakem Antonio Nobre'nin yöneteceği müsabakada yardımcılık görevini Nelson Pereira ve Paulo Bras üstlenecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler A Spor canlı izle seçeneği ve maçın yayın detaylarını merak ediyor.

KOSOVA AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

Kosova – Avusturya karşılaşması 4 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

A SPOR CANLI İZLE

Karşılaşmayı televizyondan veya dijital platformlardan takip etmek isteyenler için mücadele A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

KOSOVA AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE EKRANI!

A HABER CANLI İZLE: UEFA Uluslar Ligi Portekiz Norveç maçı şifresiz canlı yayın ekranı! Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

A SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 – Hırvatistan – İngiltere – Bant
08:00 – Sabah Sporu – Canlı
10:00 – İsviçre – Slovenya – Bant
12:00 – Yaşasın Hafta Sonu – Canlı
14:00 – İspanya – Çekya – Bant
16:00 – Spor Gündemi – Canlı
18:00 – Uluslar Ligi Özel
19:00 – Kosova – Avusturya – Canlı
20:00 – Uluslar Ligi Özetler – Bant
21:45 – Hollanda – Sırbistan – Canlı
23:30 – Son Sayfa

İLK 11'LER

Kosova: Saipi, Raci, Vojvoda, Ilir Krasniqi, Dellova, Gallapeni, Hodza, Abdulahu, Zhegrova, Zabergja, Muriqi.

Avusturya: Alexander Schlager, Posch, Bacher, Danso, Laimer, Seiwald, Xaver Schlager, Schmid, Wimmer, Prass, Gregoritsch.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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