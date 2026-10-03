Haberler Yaşam Haberleri A Haber Canlı İzle: Uluslar Ligi İspanya - Çekya Maçı Şifresiz Yayın Linki
Giriş Tarihi: 3.10.2026 18:36

A Haber Canlı İzle: Uluslar Ligi İspanya - Çekya Maçı Şifresiz Yayın Linki

UEFA Uluslar Ligi’nde dev mücadele futbolseverleri ekrana kilitliyor. Grubun kritik karşılaşmasında İspanya ile Çekya kozlarını paylaşıyor. Şifresiz yayın şansı sunan A Haber canlı izle ekranı üzerinden dev maçı kesintisiz takip edebilirsiniz. Son şampiyon Boğalar saha avantajını kullanmak isterken, konuk ekip sürpriz puan hedefinde.

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A Haber Canlı İzle: Uluslar Ligi İspanya - Çekya Maçı Şifresiz Yayın Linki
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3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak heyecan dolu müsabaka, Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanacak. Turkuvaz Medya yayın kuşağı kapsamında naklen sunulan maç için geri sayım sürerken İspanya - Çekya maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı.

A HABER CANLI YAYIN İLE MAÇ İZLE

Futbolseverler internet üzerinden mobil cihazlar, tabletler ya da akıllı TV'ler aracılığıyla karşılaşmayı izlemek için A Haber dijital yayın servislerini tercih ediyor.

İSPANYA ÇEKYA MAÇI CANLI İZLE

A SPOR CANLI İZLE: Hırvatistan İngiltere maçı ve İsviçre Slovenya maçı canlı izle

A HABER YAYIN AKIŞI - 3 EKİM 2026

06:00Ajans Hafta Sonu – Hasan Zahid Ezim

06:00Ajans Hafta Sonu – Hasan Zahid Ezim

09:00Ajans Hafta Sonu – Esra Akyürek

13:00Ajans Hafta Sonu – Merve Özkan

17:00Akşam Ajansı – Merve Türkay

21:45Uluslar Ligi – İspanya- Çekya

23:50Gece Ajansı – Sinan Tatlı

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A HABER FREKANS BİLGİLERİ

Frekans        :12.207

Polarizasyon : Yatay (Horizontal)

Sembol Oranı : 27500

FEC                : 3/4

Modülasyon tipi : DVB-S2 8PSK

ULUSLAR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU

  1. İspanya 6
  2. İngiltere 3
  3. Hırvatistan 3
  4. Çekya 0

UEFA Uluslar Ligi formatına göre her bir gruptan ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. Küme içinde kalmayı başaran diğer takımlar içinse play-off şansı doğacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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A Haber Canlı İzle: Uluslar Ligi İspanya - Çekya Maçı Şifresiz Yayın Linki
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