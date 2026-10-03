A Haber Canlı İzle: Uluslar Ligi İspanya - Çekya Maçı Şifresiz Yayın Linki

3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak heyecan dolu müsabaka, Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanacak. Turkuvaz Medya yayın kuşağı kapsamında naklen sunulan maç için geri sayım sürerken İspanya - Çekya maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı.
Futbolseverler internet üzerinden mobil cihazlar, tabletler ya da akıllı TV'ler aracılığıyla karşılaşmayı izlemek için A Haber dijital yayın servislerini tercih ediyor.
Frekans :12.207
Polarizasyon : Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı : 27500
FEC : 3/4
Modülasyon tipi : DVB-S2 8PSK